Из-за аномальных снегопадов мусоровозы не могут вывезти ТКО в Свердловской области

В Североуральске нет подъезда к тридцати восьми контейнерным площадкам. Самым недоступным для мусоровозов стал поселок Третий Северный. В Красноуральском и Верхнесалдинском ГО необходимо расчистить от снега улицы, где организован бесконтейнерный сбор ТКО. На сегодняшний день в каждом их этих двух городских округов имеется около 20 улиц, заблокированных для движения спецтехники.