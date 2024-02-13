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Из-за аномальных снегопадов мусоровозы не могут вывезти ТКО в Свердловской области

Из-за аномальных снегопадов мусоровозы не могут вывезти ТКО в Свердловской области

13 февраля 2024, 07:04
Фото: «Рифей»
Самыми недоступными для проведения вывоза ТКО на севере Свердловской области остаются Серовский, Невьянский, Североуральский, Красноуральский и Верхнесалдинский городские округа. Из 23 северных муниципальных образований проблем с расчисткой снега нет только в Пелымском ГО.

Лидером по нерасчищенным проездам стал Серовский городской округ. В минувшие выходные транспортировщики зарегистрировали 70 случаев, когда не смогли проехать к контейнерным площадкам. Так, вывезти мусор согласно расписанию не удалось в поселках Марсяты, Ключевой, Ларьковка, Марганец, Кордон, Новая Еловка.

В Невьянском городском округе вывоз отходов с 40 контейнерных площадок производится не в полном объеме, поскольку часть баков буквально замурованы в снегу. К восемнадцати местам накопления ТКО мусоровозы не могут подъехать из-за недостаточной ширины расчищенного дорожного полотна.

Фото: «Рифей»

В Североуральске нет подъезда к тридцати восьми контейнерным площадкам. Самым недоступным для мусоровозов стал поселок Третий Северный. В Красноуральском и Верхнесалдинском ГО необходимо расчистить от снега улицы, где организован бесконтейнерный сбор ТКО. На сегодняшний день в каждом их этих двух городских округов имеется около 20 улиц, заблокированных для движения спецтехники.

Отмечу, что на севере региона есть пример хорошо организованной работы по расчистке дорог и мест накопления ТКО от снега. В Пелымском городском округе администрации удалось наладить процессы так, что у регионального оператора не возникает затруднений с транспортированием твердых коммунальных отходов, за что им большое спасибо, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: «Рифей»

Как только проезды и территории контейнерных площадок будут расчищены от снега — отходы вывезут в полном объеме. Все вопросы, связанные с транспортированием ТКО, можно задать на горячую линию по номеру 8-800-234-02-43.

Напомним, в конце 2023 года произошла аналогичная ситуация. Из-за обильных снегопадов мусоровозы не могли проехать к контейнерным площадкам во многих муниципалитетах Свердловской области. Еще одной распространенной причиной задержки вывоза ТКО в этом году становятся автомобили, припаркованные у организованных мест скопления отходов.

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#Общество#Свердловская область#Снегопад#Горячая линия#Вывоз мусора#Уборка снега#Рифей#ТКО#Федор Потапов#Контейнерные площадки#Анастасия Имамахметова
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