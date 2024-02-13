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Updated Сегодня, 04:07

Грузовая машина загорелась на ходу в Екатеринбурге

«КАМАЗ» со снегом в Екатеринбурге загорелся на ходу

13 февраля 2024, 04:07
Фото: 1MI

Грузовая машина загорелась на ходу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вспыхнул грузовик «КАМАЗ», который был нагружен снегом. Инцидент произошел 13 февраля 2024 года.

Грузовик направлялся в сторону теплоэлектроцентрали, когда он неожиданно вспыхнул. Очевидцы, заметив возникший огонь на машины, попытались предупредить об этом водителя, однако он не остановился, пишет Е1.

Видео: Е1

По словам одного из свидетелей происшествия, из-под днища также летели искры. При этом водитель свернул с трассы в сторону полигона. Причина, из-за которой вспыхнул огонь, неизвестна.

Напомним, 27 января 2024 года в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль, стоявший в жилом дворе. Другие автовладельцы отогнали свои машины подальше от огня.

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