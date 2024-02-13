«КАМАЗ» со снегом в Екатеринбурге загорелся на ходу

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Грузовик направлялся в сторону теплоэлектроцентрали, когда он неожиданно вспыхнул. Очевидцы, заметив возникший огонь на машины, попытались предупредить об этом водителя, однако он не остановился, пишет Е1.
По словам одного из свидетелей происшествия, из-под днища также летели искры. При этом водитель свернул с трассы в сторону полигона. Причина, из-за которой вспыхнул огонь, неизвестна.
Напомним, 27 января 2024 года в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль, стоявший в жилом дворе. Другие автовладельцы отогнали свои машины подальше от огня.