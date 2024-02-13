Квартира в «музейном» стиле в Екатеринбурге продается за 69 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В квартире имеются гостиная, кухня-столовая, две спальни и холл. В объявлении указано, что есть вся мебель, а также остаются элементы декора и освещение. На кухне присутствует необходимая техника. Объявление опубликовано на известном сайте недвижимости.
По словам партнера компании недвижимости «Кулиговская и партнеры» Павла Куликова, то, как быстро найдется покупатель на данное жилье — зависит от давности ремонта. Квартиры, в которых проведена дорогостоящая и современная реконструкция, могут забирать и до выхода открытой продажи.
Напомним, под Екатеринбургом продается особняк стоимостью в 49 миллионов рублей.