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На продажу в Екатеринбурге выставили квартиру за 69 млн

Квартира в «музейном» стиле в Екатеринбурге продается за 69 миллионов рублей

13 февраля 2024, 06:21
Фото: «Циан»

На продажу в Екатеринбурге выставили квартиру за 69 млн

В Екатеринбурге опубликовано объявление о том, что продается трехкомнатная квартира, расположенная в клубном доме «Тихвин». Цена квартиры — 69 миллионов рублей.

В квартире имеются гостиная, кухня-столовая, две спальни и холл. В объявлении указано, что есть вся мебель, а также остаются элементы декора и освещение. На кухне присутствует необходимая техника. Объявление опубликовано на известном сайте недвижимости.

Фото: «Циан»

По словам партнера компании недвижимости «Кулиговская и партнеры» Павла Куликова, то, как быстро найдется покупатель на данное жилье — зависит от давности ремонта. Квартиры, в которых проведена дорогостоящая и современная реконструкция, могут забирать и до выхода открытой продажи.

Напомним, под Екатеринбургом продается особняк стоимостью в 49 миллионов рублей.

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