«Летел на красный»: Иномарка в Нижнем Тагиле протаранила трамвай

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
По словам очевидицы, водителем автомобиля был мужчина с рыжей бородой. При этом трамвай ехал, не нарушая ПДД, а иномарка ехала на красный сигнал светофора, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Пострадавших в результате аварии нет. Однако трамвайное движение из-за столкновения было приостановлено более часа. В нижнетагильском отделе пропаганды ГИБДД по факту инцидента проводится проверка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, 10 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись две иномарки. В аварии пострадали пассажирки одного из автомобилей. Их отвезли в медучреждения.