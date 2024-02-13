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Автомобиль влетел в трамвай в Нижнем Тагиле

«Летел на красный»: Иномарка в Нижнем Тагиле протаранила трамвай

13 февраля 2024, 03:25
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Автомобиль влетел в трамвай в Нижнем Тагиле

Водитель автомобиля в Нижнем Тагиле врезался в трамвай №15, в котором находились пассажиры.

По словам очевидицы, водителем автомобиля был мужчина с рыжей бородой. При этом трамвай ехал, не нарушая ПДД, а иномарка ехала на красный сигнал светофора, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Пострадавших в результате аварии нет. Однако трамвайное движение из-за столкновения было приостановлено более часа. В нижнетагильском отделе пропаганды ГИБДД по факту инцидента проводится проверка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 10 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись две иномарки. В аварии пострадали пассажирки одного из автомобилей. Их отвезли в медучреждения.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Пассажиры#Водитель#ЧП#Трамвай#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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