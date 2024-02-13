Лже-минер из Тагила направлен в психиатрию за телефонный терроризм

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Судили злоумышленника по ч. 2 ст. 207 УК РФ, статья предусматривает уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, в том числе фейковые сообщения о готовящихся взрывах, поджогах и любых других действиях, которые могут привести к гибели людей. Максимальное наказание по второй части данной статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет либо штраф до 1 млн рублей.
Подобные действия могут привести к смертельно опасной панике, особенно если такому состоянию подвергнуть толпу людей. Это может перерасти в непоправимую трагедию. В полиции обязаны проверять любое подобное сообщение, даже если такие звонки или, например, записки, очевидно, кажутся ложными. Это, в свою очередь, отвлекает ресурсы ведомств от реальной работы, впустую расходуя их силы, что может поставить под угрозу общественную безопасность.