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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Нижнем Тагиле телефонного лже-террориста отправили на принудительное лечение

Лже-минер из Тагила направлен в психиатрию за телефонный терроризм

13 февраля 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле телефонного лже-террориста отправили на принудительное лечение

Заседание прошло 26 января 2024 года, оно было закрытым. Тагилстроевский районный суд первой инстанции приговорил неназванного гражданина к принудительным мера медицинского характера. Говоря простым языком, телефонный лже-минер отправится на принудительное лечение.

Судили злоумышленника по ч. 2 ст. 207 УК РФ, статья предусматривает уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, в том числе фейковые сообщения о готовящихся взрывах, поджогах и любых других действиях, которые могут привести к гибели людей. Максимальное наказание по второй части данной статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет либо штраф до 1 млн рублей.

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Подобные действия могут привести к смертельно опасной панике, особенно если такому состоянию подвергнуть толпу людей. Это может перерасти в непоправимую трагедию. В полиции обязаны проверять любое подобное сообщение, даже если такие звонки или, например, записки, очевидно, кажутся ложными. Это, в свою очередь, отвлекает ресурсы ведомств от реальной работы, впустую расходуя их силы, что может поставить под угрозу общественную безопасность.

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