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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Мэр Среднеуральска связал низкую рождаемость с ветхими очистными

Мэр Среднеуральска назвал необычную причину снижения рождаемости

13 февраля 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney

Мэр Среднеуральска связал низкую рождаемость с ветхими очистными

В Среднеуральске мэр города связал показатель рождаемости с неудовлетворительным состоянием очистных сооружений.

Из-за них к сетям не могут подключать новые дома, и как следствие — происходит стагнация строительного рынка. Поэтому у молодых семей становится меньше возможностей для переезда. Такое заявление Алексей Стасенок сделал на заседании, пишет Ура.ру.

Пока у нас нет работающих очистных сооружений, нет строительства домов, — сказал Стасенок.

На его взгляд, как только в городе начнется строительство жилья, сюда начнут переезжать семьи и рождаемость увеличится.

Ранее отмечалось, что очистные в Среднеуральске изношены почти на 100%. Их капремонт планируют еще с 2019 года. В результате сейчас, в 2024 году, планируется заключение договора с подрядчиком для проведения этих работ. Предположительно, его подпишут уже до 15 февраля.

Работы выполнят до конца следующего года, на что израсходуют 1,45 млрд рублей. В основном, средства будут выделены из областного бюджета.

Ранее свердловский профессор рассказал, как заставить россиянок отказаться от абортов.

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#Жилье#Подрядчик#Бюджет#Рождаемость#Мэр#Очистные сооружения#Капремонт#Среднеуральск#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Строительный рынок
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