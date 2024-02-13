Мэр Среднеуральска назвал необычную причину снижения рождаемости

Ранее отмечалось, что очистные в Среднеуральске изношены почти на 100%. Их капремонт планируют еще с 2019 года. В результате сейчас, в 2024 году, планируется заключение договора с подрядчиком для проведения этих работ. Предположительно, его подпишут уже до 15 февраля.