Мэр Среднеуральска назвал необычную причину снижения рождаемости

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Из-за них к сетям не могут подключать новые дома, и как следствие — происходит стагнация строительного рынка. Поэтому у молодых семей становится меньше возможностей для переезда. Такое заявление Алексей Стасенок сделал на заседании, пишет Ура.ру.
Пока у нас нет работающих очистных сооружений, нет строительства домов, — сказал Стасенок.
На его взгляд, как только в городе начнется строительство жилья, сюда начнут переезжать семьи и рождаемость увеличится.
Ранее отмечалось, что очистные в Среднеуральске изношены почти на 100%. Их капремонт планируют еще с 2019 года. В результате сейчас, в 2024 году, планируется заключение договора с подрядчиком для проведения этих работ. Предположительно, его подпишут уже до 15 февраля.
Работы выполнят до конца следующего года, на что израсходуют 1,45 млрд рублей. В основном, средства будут выделены из областного бюджета.
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