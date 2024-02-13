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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

На Серовском тракте произошло смертельное ДТП с грузовиком

Мужчина и женщина погибли в ДТП на Серовском тракте

13 февраля 2024, 06:38
Фото: ГИБДД по Свердловской области

На Серовском тракте произошло смертельное ДТП с грузовиком

На Серовском тракте случилось смертельное ДТП. Это произошло в утреннее время 13 февраля на 137 километре трассы.

Столкнулись автомобиль Lada Granta и грузовик Scania. На месте скончались двое — водитель и пассажир отечественного авто, это женщина и мужчина. Они погибли на месте трагедии, сообщает региональное ГИБДД.

Их смерть наступила в тот момент, когда их стали извлекать из искореженного корпуса машины. На месте работают сотрудники ДПС. Они намерены выяснить, как произошла авария.

Напомним, что 13 февраля в регионе наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим МЧС рассылало предупреждение. Автомобилистов просят быть внимательнее за рулем.

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#Происшествия#ДТП#Смерть#ГИБДД#Автомобиль#Серовский тракт#Грузовик#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Lada Granta
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