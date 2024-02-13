Мужчина и женщина погибли в ДТП на Серовском тракте

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Столкнулись автомобиль Lada Granta и грузовик Scania. На месте скончались двое — водитель и пассажир отечественного авто, это женщина и мужчина. Они погибли на месте трагедии, сообщает региональное ГИБДД.
Их смерть наступила в тот момент, когда их стали извлекать из искореженного корпуса машины. На месте работают сотрудники ДПС. Они намерены выяснить, как произошла авария.
Напомним, что 13 февраля в регионе наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим МЧС рассылало предупреждение. Автомобилистов просят быть внимательнее за рулем.