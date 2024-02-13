Названо имя нового директора «Водоканала» Первоуральска

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Его назначили на место врио Сергея Матафонова, которого 13 февраля задержали. На этом посту он проработал неделю.
Отмечается, что сейчас Матафоновым занимаются следственные органы. В тоже время учреждение продолжает работу в штатном режиме. Об этом рассказал глава Первоуральска Игорь Кабец «4 каналу».
Отмечается, что Сергея Матафонова задержали прямо во время рабочего совещания. А прошлого начальника учреждения сняли с должности из-за частых жалоб местных жителей на перебои с водой.