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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Новый начальник назначен в «Водоканал» Первоуральска

Названо имя нового директора «Водоканала» Первоуральска

13 февраля 2024, 11:18
Фото: 1MI

Новый начальник назначен в «Водоканал» Первоуральска

В «Водоканале» в Первоуральске новый начальник. Им стал Денис Ярин.

Его назначили на место врио Сергея Матафонова, которого 13 февраля задержали. На этом посту он проработал неделю.

Отмечается, что сейчас Матафоновым занимаются следственные органы. В тоже время учреждение продолжает работу в штатном режиме. Об этом рассказал глава Первоуральска Игорь Кабец «4 каналу».

Отмечается, что Сергея Матафонова задержали прямо во время рабочего совещания. А прошлого начальника учреждения сняли с должности из-за частых жалоб местных жителей на перебои с водой.

Мэр Первоуральска снял с должности директора «Водоканала» из-за жалоб горожан
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#Общество#Первоуральск#Задержание#Следствие#Назначение#Екатеринбург#Игорь Кабец#Дарья Сорокина
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