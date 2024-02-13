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В Нижнем Тагиле заменят лифты на 34 миллиона рублей

Нижний Тагил получит из областного бюджета 34 миллиона рублей на замену старых лифтов

13 февраля 2024, 05:33
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле заменят лифты на 34 миллиона рублей

Всего регион планирует потратить на новые лифты почти полмиллиарда рублей в 2024 году.

В 2024 году порядка 450 миллионов Свердловская область потратит на новые лифты. Большая часть этой суммы, 291,4 миллиона рублей, получит областной центр. Плановые работы на сумму 34 миллиона рублей будут проводиться и в Нижнем Тагиле, сообщает департамент информполитики.

Подать заявку и поучаствовать в программе могут все муниципалитеты. Кроме того, впервые за время действия программы городские администрации при заключении договора смогут рассчитывать на рассрочку.

Всего за пять лет регион потратил порядка 3,8 миллиарда рублей на эти цели.

В Нижнем Тагиле до сих пор не могут починить лифт, который в октябре 2023 года «зажевал» молодую маму с коляской.

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#Нижний Тагил#Деньги#Ремонт#Областной бюджет#Замена лифта#Лифты#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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