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По Екатеринбургу промчался горящий поезд

Огненный поезд пронесся по Екатеринбургу и испугал жителей

13 февраля 2024, 16:45
Фото: 1MI

По Екатеринбургу промчался горящий поезд

Локомотив с горящими языками пламени очевидцы заметили на улице Восточной.

Необычное явление наблюдали жители Екатеринбурга вечером во вторник, 13 февраля. По городу на скорости промчался горящий поезд. Об этом пишет издание Е1.ru.

В МЧС Свердловской области экстренную ситуацию не подтвердили. Опровергли чрезвычайное происшествие и в пресс-службе Свердловской железной дороги. Однако железнодорожники объяснили происходящее.

По их словам, при движении локомотива эффект возгорания дает масло в коллекторе, однако не это не более чем оптический обман.

«Поезд в огне» уже не впервые пугает жителей Свердловской области. Так, этой зимой в Нижнем Тагиле люди испугались огненного поезда Деда Мороза. Позднее выяснилось, что очевидцы «пожара» приняли за огонь гирлянду.

В Пермском крае 9 февраля из-за взрыва на газопроводе загорелись дома, погибли восемь человек.

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#Общество#Происшествия#Пожар#Масло#Поезд#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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