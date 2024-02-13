Огненный поезд пронесся по Екатеринбургу и испугал жителей

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Необычное явление наблюдали жители Екатеринбурга вечером во вторник, 13 февраля. По городу на скорости промчался горящий поезд. Об этом пишет издание Е1.ru.
В МЧС Свердловской области экстренную ситуацию не подтвердили. Опровергли чрезвычайное происшествие и в пресс-службе Свердловской железной дороги. Однако железнодорожники объяснили происходящее.
По их словам, при движении локомотива эффект возгорания дает масло в коллекторе, однако не это не более чем оптический обман.
«Поезд в огне» уже не впервые пугает жителей Свердловской области. Так, этой зимой в Нижнем Тагиле люди испугались огненного поезда Деда Мороза. Позднее выяснилось, что очевидцы «пожара» приняли за огонь гирлянду.
В Пермском крае 9 февраля из-за взрыва на газопроводе загорелись дома, погибли восемь человек.