Около БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге возникла пробка из-за дорожной аварии

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
О том, что на дороге возник затор из-за аварии, рассказали свидетели ЧП. По словам одного из очевидцев, автомобиль и грузовик перекрыли собой сразу обе полосы, пишет Ура.ру.
В екатеринбургской автоинспекции сообщили, что информации о произошедшем дорожном происшествии к ним не поступало.
Напомним, 11 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле автомобилист не пропустил скорую помощь, которая везла на роды беременную женщину. Пострадавших в аварии нет. Женщину переместили в другую машину и отвезли в роддом, где она родила двойню.