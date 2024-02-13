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Транспорт в Екатеринбурге встал в пробку возле «Высоцкого» из-за ДТП

Около БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге возникла пробка из-за дорожной аварии

13 февраля 2024, 09:26
Фото: Ура.ру

Транспорт в Екатеринбурге встал в пробку возле «Высоцкого» из-за ДТП

В Екатеринбурге столкнулись легковой автомобиль и грузовик около бизнес-центра «Высоцкий». Из-за этого на дороге образовалась пробка.

О том, что на дороге возник затор из-за аварии, рассказали свидетели ЧП. По словам одного из очевидцев, автомобиль и грузовик перекрыли собой сразу обе полосы, пишет Ура.ру.

Видео: Ура.ру

В екатеринбургской автоинспекции сообщили, что информации о произошедшем дорожном происшествии к ним не поступало.

Напомним, 11 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле автомобилист не пропустил скорую помощь, которая везла на роды беременную женщину. Пострадавших в аварии нет. Женщину переместили в другую машину и отвезли в роддом, где она родила двойню.

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