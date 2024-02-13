Около БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге возникла пробка из-за дорожной аварии

Напомним, 11 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле автомобилист не пропустил скорую помощь, которая везла на роды беременную женщину. Пострадавших в аварии нет. Женщину переместили в другую машину и отвезли в роддом, где она родила двойню.