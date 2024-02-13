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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Нижнем Тагиле прошел Кубок России по пауэрлифтингу среди лиц с ОВЗ

Пауэрлифтеры с ОВЗ сразились в Нижнем Тагиле

13 февраля 2024, 09:05
Фото: САШ имени Лысовой

В Нижнем Тагиле прошел Кубок России по пауэрлифтингу среди лиц с ОВЗ

В Нижнем Тагиле спортсмены соревновались в дисциплине пауэрлифтинг-троеборье. Сразились атлеты из девяти российских регионов.

Спортсмены САШ имени Лысовой выступили в составе региональной сборной команды. В итоге среди женщин второе место заняли Елена Боярникова и Виктория Ельцова.

Фото: САШ имени Лысовой

Среди мужчин второе место занял Александр Ледяев, а третье разделили Максим Валянский и Артём Мягченко в упражнении «жим».

По результатам состязания команда Свердловской области заняла в общекомандном состязании первое место среди мужчин и второе среди женщин. Тренировали спортсменов Амалия Шекурова, Макар Чуба и Ахмед Мамедов.

Ранее сообщалось, что тагильские атлеты завоевали первые места на турнире по настольному теннису.

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