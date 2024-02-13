Пауэрлифтеры с ОВЗ сразились в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Спортсмены САШ имени Лысовой выступили в составе региональной сборной команды. В итоге среди женщин второе место заняли Елена Боярникова и Виктория Ельцова.
Среди мужчин второе место занял Александр Ледяев, а третье разделили Максим Валянский и Артём Мягченко в упражнении «жим».
По результатам состязания команда Свердловской области заняла в общекомандном состязании первое место среди мужчин и второе среди женщин. Тренировали спортсменов Амалия Шекурова, Макар Чуба и Ахмед Мамедов.
Ранее сообщалось, что тагильские атлеты завоевали первые места на турнире по настольному теннису.