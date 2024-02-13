tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:38

Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Пельмень-батл между педагогами и учениками прошел в школе №30 в Нижнем Тагиле

Педагоги vs ученики. В школе №30 в Нижнем Тагиле прошел пельмень-батл

13 февраля 2024, 16:38
Фото: tagilcity.ru

Пельмень-батл между педагогами и учениками прошел в школе №30 в Нижнем Тагиле

Школа №30 по улице Верхняя Черепанова, 17а в Нижнем Тагиле в 2024 году отмечает 35-летие. В честь этого события здесь проводятся различные праздничные мероприятия. Одно из них — пельмень-батл — состоялось 13 февраля. В лепке вкусных изделий соревновались команды педагогов и восьмиклассников.

В юбилейный для себя год школа №30 на ВМЗ проводит для обучающихся множество интересных мероприятий. Так, 13 февраля в учебном заведении состоялась битва по лепке пельменей. Помимо развлекательной составляющей конкурс несет в себе популяризацию горячего питания среди учеников среднего звена.

Как правило, дети такого возраста не хотят питаться в школе. Если начальное звено не обсуждается, все едят, старшеклассники также уже понимают, что горячее питание необходимо, то среднее звено, восьмые классы, например, есть не хотят. Они считают, что в столовой кормят невкусно. Этим мероприятием мы хотим поменять их мнение и показать насколько вкусно у нас готовят, — отметила директор школы №30 Марина Панкова.

В сентябре 2023 года руководство образовательного учреждения сменило поставщика, обеспечивающего питание в школе. Благодаря этому сюда привозят только свежие продукты. Сам процесс приготовления блюд согласно меню происходит именно в школьной столовой, как было раньше.

Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Фото: tagilcity.ru

Батл по приготовлению пельменей проходил между командами четырех восьмых классов и учителей. Каждой группе соревнующихся присваивались футболки с ярким оттенком, ему же соответствовал и цвет теста. Победителей выбирали 3 члена жюри, в состав которого вошли представители компании «Общественное питание» и один преподаватель. Критерии оценки — количество изделий, качество лепки и вкус — в дальнейшем и определили лучших в конкурсе.

Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Фото: tagilcity.ru

Каждый из оценивающих с завязанными глазами пробовал пельмени всех команд по очереди и присваивал им баллы. По итогам соревнования главный приз — пицца — достался сразу двум классам. По словам учеников, состязание им очень понравилось. Кто-то очень умело раскатывал тесто, насмотревшись, как это делает мама, кто-то с легкостью формировал сами изделия. Быстрее и аккуратнее, конечно, получалось у педагогов (но победили не они), а тяжелее всего пришлось мужской команде. Примечательно, что слепленные собственноручно разноцветные вкусняшки были съедены сразу после приготовления.

Сама технология производства пельменей позволяет вовлечь максимальное количество человек в сам процесс. В общем-то и само мероприятие в виде соревнования создает командный дух. В игровой форме ученики приобретают также новые и интересные навыки. Тем более, что результат своего труда дети смогли попробовать на вкус. Основные принципы нашей работы — предоставление качественных услуг, доставка свежих, допущенных для детского питания продуктов. Сегодняшний конкурс далеко не последний, — рассказал один из организаторов мероприятия, директор ООО «Общественное питание» Антон Фомин.

С приходом новой организации все жалобы на питание, ранее поступающие от родителей, прекратились, пояснила директор школы.

Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Пельмень-баттл в школе №30 Нижнего Тагила.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, ранее TagilCity.ru сообщал, как будут кормить школьников Нижнего Тагила в 2023–2024 годах. Также в Свердловской области продолжила свою работу горячая линия по школьному питанию, которую запустил региональный Роспотребнадзор.

Как будут кормить школьников Нижнего Тагила в 2023–2024 году
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Юбилей#Педагоги#Школа#Пицца#Столовая#Питание#Ученики#Жюри#Детское питание#Пельмени#Организация#Кулинария#Баттл#Общественное питание#Преподаватель#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова#Горячее питание
Подпишитесь
Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:39
Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
Сегодня, 08:09
Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира Путина
Сегодня, 14:40
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
Вчера, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
Сегодня, 04:00