Педагоги vs ученики. В школе №30 в Нижнем Тагиле прошел пельмень-батл

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
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Updated Сегодня, 16:41
В юбилейный для себя год школа №30 на ВМЗ проводит для обучающихся множество интересных мероприятий. Так, 13 февраля в учебном заведении состоялась битва по лепке пельменей. Помимо развлекательной составляющей конкурс несет в себе популяризацию горячего питания среди учеников среднего звена.
Как правило, дети такого возраста не хотят питаться в школе. Если начальное звено не обсуждается, все едят, старшеклассники также уже понимают, что горячее питание необходимо, то среднее звено, восьмые классы, например, есть не хотят. Они считают, что в столовой кормят невкусно. Этим мероприятием мы хотим поменять их мнение и показать насколько вкусно у нас готовят, — отметила директор школы №30 Марина Панкова.
В сентябре 2023 года руководство образовательного учреждения сменило поставщика, обеспечивающего питание в школе. Благодаря этому сюда привозят только свежие продукты. Сам процесс приготовления блюд согласно меню происходит именно в школьной столовой, как было раньше.
Батл по приготовлению пельменей проходил между командами четырех восьмых классов и учителей. Каждой группе соревнующихся присваивались футболки с ярким оттенком, ему же соответствовал и цвет теста. Победителей выбирали 3 члена жюри, в состав которого вошли представители компании «Общественное питание» и один преподаватель. Критерии оценки — количество изделий, качество лепки и вкус — в дальнейшем и определили лучших в конкурсе.
Каждый из оценивающих с завязанными глазами пробовал пельмени всех команд по очереди и присваивал им баллы. По итогам соревнования главный приз — пицца — достался сразу двум классам. По словам учеников, состязание им очень понравилось. Кто-то очень умело раскатывал тесто, насмотревшись, как это делает мама, кто-то с легкостью формировал сами изделия. Быстрее и аккуратнее, конечно, получалось у педагогов (но победили не они), а тяжелее всего пришлось мужской команде. Примечательно, что слепленные собственноручно разноцветные вкусняшки были съедены сразу после приготовления.
Сама технология производства пельменей позволяет вовлечь максимальное количество человек в сам процесс. В общем-то и само мероприятие в виде соревнования создает командный дух. В игровой форме ученики приобретают также новые и интересные навыки. Тем более, что результат своего труда дети смогли попробовать на вкус. Основные принципы нашей работы — предоставление качественных услуг, доставка свежих, допущенных для детского питания продуктов. Сегодняшний конкурс далеко не последний, — рассказал один из организаторов мероприятия, директор ООО «Общественное питание» Антон Фомин.
С приходом новой организации все жалобы на питание, ранее поступающие от родителей, прекратились, пояснила директор школы.
Напомним, ранее TagilCity.ru сообщал, как будут кормить школьников Нижнего Тагила в 2023–2024 годах. Также в Свердловской области продолжила свою работу горячая линия по школьному питанию, которую запустил региональный Роспотребнадзор.