Педагоги vs ученики. В школе №30 в Нижнем Тагиле прошел пельмень-батл

Каждый из оценивающих с завязанными глазами пробовал пельмени всех команд по очереди и присваивал им баллы. По итогам соревнования главный приз — пицца — достался сразу двум классам. По словам учеников, состязание им очень понравилось. Кто-то очень умело раскатывал тесто, насмотревшись, как это делает мама, кто-то с легкостью формировал сами изделия. Быстрее и аккуратнее, конечно, получалось у педагогов (но победили не они), а тяжелее всего пришлось мужской команде. Примечательно, что слепленные собственноручно разноцветные вкусняшки были съедены сразу после приготовления.