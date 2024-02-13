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Суд в Челябинске изменил наказание погибшему на СВО главе УМВД Екатеринбурга

Погибшему на СВО начальнику из Екатеринбурга вынесли новый приговор

13 февраля 2024, 13:47
Фото: 1MI

Суд в Челябинске изменил наказание погибшему на СВО главе УМВД Екатеринбурга

В Челябинске в суде было изменено наказание погибшему на СВО бывшему главе УМВД Екатеринбурга.

Так, суд изменил приговор осужденному за взятку, погибшему в ходе СВО Игорю Трифонову, сообщает Ура.ру. Погибшему назначили девять лет и четыре месяца колонии строгого режима с лишением званий и госнаград.

Адвокат Трифонова отметила, что новый приговор снял только пункт о запрете занимать ряд должностей. В остальной же части решение суда осталось таким же.

Напомним, что осудили Трифонова летом 2022 года. Тогда же его отправили в колонию. За взяточничество на службе. Его лишили всех наград. Свою вину он не признавал. Позднее мужчина отправился на СВО. О его гибели родные узнали 3 января.

Напомним, что на фронт Трифонова не хотели брать. На СВО он отправился осенью 2023 года.

#Происшествия#Суд#Гибель#Приговор#Челябинск#Взятка#Колония строгого режима#Награды#Наказание#Екатеринбург#СВО#Дарья Сорокина#УК РФ
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