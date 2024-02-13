Погибшему на СВО начальнику из Екатеринбурга вынесли новый приговор

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Так, суд изменил приговор осужденному за взятку, погибшему в ходе СВО Игорю Трифонову, сообщает Ура.ру. Погибшему назначили девять лет и четыре месяца колонии строгого режима с лишением званий и госнаград.
Адвокат Трифонова отметила, что новый приговор снял только пункт о запрете занимать ряд должностей. В остальной же части решение суда осталось таким же.
Напомним, что осудили Трифонова летом 2022 года. Тогда же его отправили в колонию. За взяточничество на службе. Его лишили всех наград. Свою вину он не признавал. Позднее мужчина отправился на СВО. О его гибели родные узнали 3 января.
Напомним, что на фронт Трифонова не хотели брать. На СВО он отправился осенью 2023 года.