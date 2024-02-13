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В сети появились кадры смертельного ДТП, где водитель иномарки сбил курьера

Появилось видео, как водитель такси насмерть сбил курьера-велосипедиста

13 февраля 2024, 04:35
Фото: 1MI

В сети появились кадры смертельного ДТП, где водитель иномарки сбил курьера

Таксист проехал на желтый сигнал светофора.

Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Большакова в воскресенье, 11 февраля с участием курьера службы доставки и легкового такси, пишет Ura.ru.

На опубликованных кадрах видно, что велосипедист нарушил правила движения, так как не спешился перед пешеходным переходом. Таксист же в свою очередь решил проехать светофор на желтый сигнал.

После столкновения к погибшему Алиджону Курбонову подбежали люди.

Ранее в ДТП с грузовиком погибла беременная четвертым ребенком свердловчанка.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Погибший#Такси#Велосипедист#Курьер#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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