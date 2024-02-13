Появилось видео, как водитель такси насмерть сбил курьера-велосипедиста

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Большакова в воскресенье, 11 февраля с участием курьера службы доставки и легкового такси, пишет Ura.ru.
На опубликованных кадрах видно, что велосипедист нарушил правила движения, так как не спешился перед пешеходным переходом. Таксист же в свою очередь решил проехать светофор на желтый сигнал.
После столкновения к погибшему Алиджону Курбонову подбежали люди.
Ранее в ДТП с грузовиком погибла беременная четвертым ребенком свердловчанка.