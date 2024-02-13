Семья из пяти человек погибла в огне из-за неисправной печи в Курганской области

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
В деревне Галаево Курганской области в огне пожара погибла многодетная семья, передает Ural Mash.
Трагический случай произошел в ночь на вторник, 13 февраля. В доме находились два взрослых человека и трое детей. Из горящего помещения никто не выбрался. Самому младшему из детей было восемь лет.
Предварительно пожар мог начаться из-за неисправной печи. Правоохранительные органы открыли уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали детей из-за возгорания в многоэтажке, которое произошло из-за непотушенной сигареты.