tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

В Курганской области сгорела семья из пяти человек, включая троих детей

Семья из пяти человек погибла в огне из-за неисправной печи в Курганской области

13 февраля 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney

В Курганской области сгорела семья из пяти человек, включая троих детей

Самому младшему ребенку было восемь лет.

В деревне Галаево Курганской области в огне пожара погибла многодетная семья, передает Ural Mash.

Трагический случай произошел в ночь на вторник, 13 февраля. В доме находились два взрослых человека и трое детей. Из горящего помещения никто не выбрался. Самому младшему из детей было восемь лет.

Предварительно пожар мог начаться из-за неисправной печи. Правоохранительные органы открыли уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали детей из-за возгорания в многоэтажке, которое произошло из-за непотушенной сигареты.

Читайте также:
После взрыва на газопроводе в Пермском крае загорелись дома. 8 человек пострадалиВ Екатеринбурге продавец нанял подростков для налета на пивной магазинБастрыкин заинтересовался делом об избиении девочки учителем в Новоуральске
#Происшествия#Россия#Пожар#Дети#Уголовное дело#Печь#Неисправность#Курганская область#18+#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Превышения веществ и грязные реки: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:47
Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
Сегодня, 08:09
Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:39
Лже-минер из Тагила направлен в психиатрию за телефонный терроризм
Сегодня, 08:25
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
Вчера, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
Сегодня, 04:00