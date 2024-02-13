Сильные магнитные бури накрыли Нижний Тагил

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Так, во вторник, 13 февраля, в Нижнем Тагиле сила геомагнитного излучения составит шесть баллов, а в среду, 14 февраля, до пяти баллов. Индекс вспышечной активности солнца, по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, достиг оранжевого уровня (6,5), выяснила редакция TagilCity.ru.
Также о магнитных бурях сообщили и синоптики на сайте Гисметео. При этом начинается сильное похолодание на несколько дней. Температура воздуха будет опускаться до -30 градусов и обещают северный ветер с порывами до 10 метров в секунду.
Магнитные бури влияют на самочувствие метеозависимых людей. У многих поднимается давление, появляются головные боли или головокружения, бессонница или, наоборот, сонливость. Именно поэтому врачи рекомендуют заранее заботиться о своем здоровье и иметь с собой необходимые лекарства.