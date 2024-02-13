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Синоптики подсчитали осадки в населенных пунктах Свердловской области в январе

Синоптики рассказали, где в Свердловской области выпало больше всего снега в январе

13 февраля 2024, 09:58
Фото: 1MI

Синоптики подсчитали осадки в населенных пунктах Свердловской области в январе

Поселок Шамары в Шалинском районе Свердловской области стал лидером по количеству снежных осадков в первый месяц 2024 года.

В Шамарах выпало 44 миллиметра осадков. Чуть меньше, 37 миллиметров, метеорологи насчитали в Кушве. Третье место с результатом 36 миллиметров поделили сразу четыре города — Красноуфимск, Михайловск, Североуральск и Атымья. Об этом со ссылкой на данные метеостанций Свердловской области пишет телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

Наименее снежным январь оказался для поселка городского типа Гари. Здесь природа расщедрилась всего на 18 миллиметров осадков.

Столица региона Екатеринбург оказалась в «середнячках»: здесь выпало лишь 27 миллиметров осадков.

Намного более снежным оказался февраль. Обильные осадки в регион принес циклон «Ольга».

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#Свердловская область#Снег#Осадки#Циклон#Синоптики#Метеорологи#Екатеринбург#Январь#Дарья Бобровицкая
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