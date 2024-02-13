Синоптики рассказали, где в Свердловской области выпало больше всего снега в январе

В Шамарах выпало 44 миллиметра осадков. Чуть меньше, 37 миллиметров, метеорологи насчитали в Кушве. Третье место с результатом 36 миллиметров поделили сразу четыре города — Красноуфимск, Михайловск, Североуральск и Атымья. Об этом со ссылкой на данные метеостанций Свердловской области пишет телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».