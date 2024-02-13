Синоптики рассказали, где в Свердловской области выпало больше всего снега в январе

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
В Шамарах выпало 44 миллиметра осадков. Чуть меньше, 37 миллиметров, метеорологи насчитали в Кушве. Третье место с результатом 36 миллиметров поделили сразу четыре города — Красноуфимск, Михайловск, Североуральск и Атымья. Об этом со ссылкой на данные метеостанций Свердловской области пишет телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».
Наименее снежным январь оказался для поселка городского типа Гари. Здесь природа расщедрилась всего на 18 миллиметров осадков.
Столица региона Екатеринбург оказалась в «середнячках»: здесь выпало лишь 27 миллиметров осадков.
Намного более снежным оказался февраль. Обильные осадки в регион принес циклон «Ольга».