Скончался житель Владикавказа, глотнувший минералку «Джермук» с уксусом

Продажа опасной минералки в регионах России по решению Роспотребнадзора запрещается. Речь идет только об определенном количестве продукции, которая была ввезена в Россию с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Экспертов интересует партия, произведенная именно 28 декабря, информирует пресс-служба ведомства.