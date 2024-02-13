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Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

В Северной Осетии скончался выпивший минералку «Джермук» с уксусом мужчина

Скончался житель Владикавказа, глотнувший минералку «Джермук» с уксусом

13 февраля 2024, 16:23
Фото: 1MI

В Северной Осетии скончался выпивший минералку «Джермук» с уксусом мужчина

Роспотребнадзор вводит запрет на продажу в РФ минеральной воды «Джермук» после смертельного отравления во Владикавказе.

Во Владикавказе мужчина, глотнувший уксус из бутылки «Джермук» и сжегший пищевод, скончался. Его смерть подтвердили в правительстве Северной Осетии.

Продажа опасной минералки в регионах России по решению Роспотребнадзора запрещается. Речь идет только об определенном количестве продукции, которая была ввезена в Россию с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Экспертов интересует партия, произведенная именно 28 декабря, информирует пресс-служба ведомства.

Под ограничения попадает исключительно вода «Джермук» в стеклянной таре объемом 0,5 литра.

Минералка под торговым наименованием «Джермук» производится в Республике Армения.

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#Автобус#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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