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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:23

В Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты загорелась квартира на Вые

Спасатели эвакуировали детей из-за пожара в одной из многоэтажек Нижнего Тагила

13 февраля 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты загорелась квартира на Вые

Непотушенная сигарета и загоревшийся диван стали причиной переполоха в четырехэтажном доме на Вые в Нижнем Тагиле.

Пожар возник в многоэтажке на улице Космонавтов. Звонок в диспетчерскую службу поступил в 13:11 во вторник, 13 февраля. О происшествии информирует ИА «Все новости» со ссылкой на МЧС.

Очаг возгорания был в квартире на третьем этаже, где хозяин курил и не потушил сигарету. Когда начал тлеть диван, мужчина испугался и побежал к соседям, которые и позвонили пожарным. Прибывший расчет обнаружил горение на площади 12 кв. м.

Большинство жильцов подъезда смогли эвакуироваться самостоятельно, однако троих, в том числе двоих детей, спасатели вывели по лестнице.

Огонь потушили быстро, а вот имущество в квартире получило серьезные повреждения.

Ранее в поселке под Богдановичем трехлетний ребенок заживо сгорел, когда играл со спичками.

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#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Сигарета#Пожарные#Эвакуация#Диван#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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