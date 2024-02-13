Спасатели эвакуировали детей из-за пожара в одной из многоэтажек Нижнего Тагила

Очаг возгорания был в квартире на третьем этаже, где хозяин курил и не потушил сигарету. Когда начал тлеть диван, мужчина испугался и побежал к соседям, которые и позвонили пожарным. Прибывший расчет обнаружил горение на площади 12 кв. м.