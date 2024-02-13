Спасатели эвакуировали детей из-за пожара в одной из многоэтажек Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Пожар возник в многоэтажке на улице Космонавтов. Звонок в диспетчерскую службу поступил в 13:11 во вторник, 13 февраля. О происшествии информирует ИА «Все новости» со ссылкой на МЧС.
Очаг возгорания был в квартире на третьем этаже, где хозяин курил и не потушил сигарету. Когда начал тлеть диван, мужчина испугался и побежал к соседям, которые и позвонили пожарным. Прибывший расчет обнаружил горение на площади 12 кв. м.
Большинство жильцов подъезда смогли эвакуироваться самостоятельно, однако троих, в том числе двоих детей, спасатели вывели по лестнице.
Огонь потушили быстро, а вот имущество в квартире получило серьезные повреждения.
Ранее в поселке под Богдановичем трехлетний ребенок заживо сгорел, когда играл со спичками.