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Posted 13 февраля 2024, 14:40

Published 13 февраля 2024, 14:40

Modified 13 февраля 2024, 14:42

Updated 13 февраля 2024, 14:42

Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира Путина

13 февраля 2024, 14:40

В Нижнем Тагиле перекроют дороги в день прибытия президента Путина

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15 февраля 2024 года с полуночи в Нижнем Тагиле будет запрещена парковка на некоторых улицах города. Для автомобилистов на дорогах установят соответствующие знаки.

Установка временных дорожных знаков поручена специалистам «Центра организации дорожного движения». Согласно постановлению за подписью главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, ограничения будут действовать до окончания дорожных работ.

Так, с 00.00 водителям транспортных средств в Нижнем Тагиле будет запрещена парковка на следующих улицах.

Перекрытия в Дзержинском районе Нижнего Тагила 15 февраля 2024 года

  • по Восточному шоссе от улицы Фестивальной до улицы Свердлова;
  • по проспекту Вагоностроителей от улицы Окунева до шоссе Восточное;

Перекрытия на въезде в Нижний Тагил 15 февраля 2024 года

  • по улице Фестивальная от Восточного шоссе до улицы Садоводов;
  • по улице Красногвардейская от Южного подъезда к городу до улицы Заводской;

Перекрытия в центре Нижнего Тагила 15 февраля 2024 года

  • по проспекту Мира от улицы Заводской до улицы Газетной;
  • по улице Карла Маркса от проспекта Мира до Первомайской;
  • по улице Пархоменко от улицы Газетной до улицы Горошникова;
  • по улице Горошникова от улицы Первомайской до улицы Заводской.

Вблизи указанных улиц в Нижнем Тагиле находятся «Уралвагонзавод», ГДДЮТ и школа №32.

Одним из вероятных мест посещения Владимира Путина станет УВЗ, который выполняет гособоронзаказ. На предприятии уже вводятся дополнительные меры безопасности. Например, 15 февраля сотрудникам запретили проносить объемные сумки, будет закрыта проходная рядом с улицей Вагоностроителей. Также в четверг нельзя будет получить зарплату, так как кассу закроют.

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Также президент может посетить и социальные объекты, которые были отремонтированы в Нижнем Тагиле в последнее время. Например, в середине июля 2023 года после капитального ремонта был торжественно открыт «Городской дворец детского и юношеского творчества». На мероприятии присутствовали почетные гости, в том числе губернатор Евгений Куйвашев, депутаты Законодательного Собрания, городской думы и представители духовенства.

Фото: tagilcity.ru

В январе 2024 года после капитального ремонта распахнула свои двери школа № 32, одна из старейших в Нижнем Тагиле. Помимо проведенной реконструкции в учебном заведении появились новейшее оборудование и лаборатории. Рядом со зданием построили большую спортивную площадку, которая отвечает всем современным требованиям.

Фото: tagilcity.ru
Сын пришел из школы и рассказал, что в 32-й ждут приезда Путина. 13 февраля ходили с проверкой полицейские и военные, а рядом со зданием стояли несколько автомобилей силовиков. Директор учебного заведения находится на самоизоляции, — рассказала TagilCity.ru мама одного из учеников.
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