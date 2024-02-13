Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира Путина

Также президент может посетить и социальные объекты, которые были отремонтированы в Нижнем Тагиле в последнее время. Например, в середине июля 2023 года после капитального ремонта был торжественно открыт «Городской дворец детского и юношеского творчества». На мероприятии присутствовали почетные гости, в том числе губернатор Евгений Куйвашев, депутаты Законодательного Собрания, городской думы и представители духовенства.