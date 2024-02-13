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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Названа дата запуска трамваев в Солнечный в Екатеринбурге

Стало известно, когда в Солнечный в Екатеринбурге запустят трамваи

13 февраля 2024, 12:39
Фото: 1MI

Названа дата запуска трамваев в Солнечный в Екатеринбурге

В администрации рассказали, когда в Солнечный в Екатеринбурге запустят трамваи. Этот вид транспорта начнет курсировать здесь с 17 февраля.

Накануне состоялось заседание на эту тему, где и была озвучена дата, пишет Ура.ру со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что будет продлен «девятый» маршрут. В настоящий момент трамваи двигаются от «Метро Ботаническая» до «Керамической».

Напомним, что строить ветку в Солнечный начали в 2022 году. Всего было два этапа строительства. Протяженность ветки в итоге составит 3,5 километра.

Ранее сообщалось, что водителям и кондукторам в Екатеринбурге дают жилье для решения вопроса с кадрами.

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#Транспорт#Строительство#Маршрут#Трамваи#Солнечный#Запуск#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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