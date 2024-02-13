Стало известно, когда в Солнечный в Екатеринбурге запустят трамваи

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Накануне состоялось заседание на эту тему, где и была озвучена дата, пишет Ура.ру со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что будет продлен «девятый» маршрут. В настоящий момент трамваи двигаются от «Метро Ботаническая» до «Керамической».
Напомним, что строить ветку в Солнечный начали в 2022 году. Всего было два этапа строительства. Протяженность ветки в итоге составит 3,5 километра.
Ранее сообщалось, что водителям и кондукторам в Екатеринбурге дают жилье для решения вопроса с кадрами.