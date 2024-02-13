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Друзья погибшего студента в Екатеринбурге рассказали о его жизни с возлюбленной

Стало известно об отношениях погибшего 18-летнего студента в Екатеринбурге

13 февраля 2024, 05:10
Фото: Midjourney

Друзья погибшего студента в Екатеринбурге рассказали о его жизни с возлюбленной

Друзья 18-летнего студента из Екатеринбурга, который покончил с собой, рассказали о том, как он жил последнее время.

Молодой человек учился в техникуме на сварщика. По словам его друзей, отношения с его 34-летней возлюбленной, с которой он жил, были непростыми, пишет «КП-Екатеринбург».

Так, по словам одного из его приятелей, они оплачивали аренду квартиры пополам. При этом у них часто были ссоры. Как рассказал друг погибшего, женщина постоянно оскорбляла своего сожителя, а он много работал, чтобы ее обеспечить.

Кроме того, горожанин жаловался другу на то, что она много устает, а когда, по его словам, он попытался поговорить с женщиной, она предложила ему уйти, если что-то ему не нравится.

Напомним, тело молодого человека нашли 11 февраля 2024 года. Студент совершил самоубийство. Он приехал из Краснодара в 2021 году, когда окончил девятый класс.

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