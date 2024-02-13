Стало известно об отношениях погибшего 18-летнего студента в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Молодой человек учился в техникуме на сварщика. По словам его друзей, отношения с его 34-летней возлюбленной, с которой он жил, были непростыми, пишет «КП-Екатеринбург».
Так, по словам одного из его приятелей, они оплачивали аренду квартиры пополам. При этом у них часто были ссоры. Как рассказал друг погибшего, женщина постоянно оскорбляла своего сожителя, а он много работал, чтобы ее обеспечить.
Кроме того, горожанин жаловался другу на то, что она много устает, а когда, по его словам, он попытался поговорить с женщиной, она предложила ему уйти, если что-то ему не нравится.
Напомним, тело молодого человека нашли 11 февраля 2024 года. Студент совершил самоубийство. Он приехал из Краснодара в 2021 году, когда окончил девятый класс.