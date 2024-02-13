Стая рысей атаковала жителей поселка в ХМАО. От них погибла собака

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Жители населенного пункта боятся отпускать детей одних из дома. Известно, что хищники загрызли насмерть одну из местных собак, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
Так, один из местных жителей заснял на видео, как две рыси ходят вблизи поселка. В администрации сообщили, что на протяжении ближайших двух дней специалисты и охотники будут дежурить на территории.
По словам жителей села, ситуация с рысями не единичная: в прошлом году в их поселке бродили волки.
Напомним, 10 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле стая собак чуть не напала на девочку. Их вовремя отогнала прохожая. В СК организовали проверку.