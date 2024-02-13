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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

О сложных метеоусловиях на трассах предупредили свердловчан

Свердловчан предупредили о сложных дорожных условиях на трассе в Свердловской области

13 февраля 2024, 06:29
Фото: ГИБДД Свердловской области

О сложных метеоусловиях на трассах предупредили свердловчан

Непростая дорожная обстановка наблюдается на 44 км трассы «Ивдель-граница ХМАО». Сейчас там идет снегопад, наблюдается снежная пурга.

Автоинспекторы вышли на усиленный режим работы. В связи с погодными условиями, всех водителей призывают к повышенной внимательности во время движения.

Также важно соблюдать скоростной режим и дистанцию между авто. Обязательно нужно включать указатели поворотов, если совершается этот маневр, отметили в ГИБДД.

Ранее МЧС предупреждало, что 13 февраля регион накроет мощный снегопад. Также они предупредили, что на дорогах в связи с этим возможны снежные заносы. Специалисты называют это последствиями циклона «Ольга».

Ветреная погода ожидается в Свердловской области
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#Транспорт#Свердловская область#Дорога#Снегопад#Трасса#Погодные условия#Екатеринбург#Дистанция#Дарья Сорокина#Автоинспекторы#Скоростной режим#Внимательность
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