Свердловчан предупредили о сложных дорожных условиях на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Автоинспекторы вышли на усиленный режим работы. В связи с погодными условиями, всех водителей призывают к повышенной внимательности во время движения.
Также важно соблюдать скоростной режим и дистанцию между авто. Обязательно нужно включать указатели поворотов, если совершается этот маневр, отметили в ГИБДД.
Ранее МЧС предупреждало, что 13 февраля регион накроет мощный снегопад. Также они предупредили, что на дорогах в связи с этим возможны снежные заносы. Специалисты называют это последствиями циклона «Ольга».