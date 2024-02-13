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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

На Серовском тракте насмерть разбились сын и мать

Сын вез мать в больницу: известны подробности смертельного ДТП на Серовском тракте

13 февраля 2024, 10:55
Фото: отделение пропаганды регионального УГИБДД

На Серовском тракте насмерть разбились сын и мать

На Серовском тракте в страшной аварии разбились мать и сын. Молодой человек вез маму в больницу, их автомобиль вылетел на встречную полосу.

Известно, что молодой человек выбрал небезопасную скорость для движения. Это случилось утром 13 февраля на 137-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, в районе горы Долгой.

За рулем был 22-летний юноша, который потерял контроль за управлением из-за повышенной скорости и того, что не учел погодные условия. Машину занесло, и она отлетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.

Водитель и пассажирка скончались на месте. Маме молодого человека был 61 год. Оба жили в Качканаре. Они ехали на машину в Екатеринбург к доктору. Юноша водил три года.

Напомним, что оба они скончались, когда их начали доставать из автомобиля.

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