Сын вез мать в больницу: известны подробности смертельного ДТП на Серовском тракте

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Известно, что молодой человек выбрал небезопасную скорость для движения. Это случилось утром 13 февраля на 137-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, в районе горы Долгой.
За рулем был 22-летний юноша, который потерял контроль за управлением из-за повышенной скорости и того, что не учел погодные условия. Машину занесло, и она отлетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.
Водитель и пассажирка скончались на месте. Маме молодого человека был 61 год. Оба жили в Качканаре. Они ехали на машину в Екатеринбург к доктору. Юноша водил три года.
Напомним, что оба они скончались, когда их начали доставать из автомобиля.