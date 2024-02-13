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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:41

Приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле на текущей неделе

Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле

13 февраля 2024, 07:39
Фото: Официальный сайт Кремля

Приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле на текущей неделе

Приезд президента России Владимира Путина ожидается в Нижнем Тагиле. Предположительной датой считается четверг 15 февраля. Также ранее озвучивалось, что в его возможных планах посещение Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

В Нижнем Тагиле уже выросло число экипажей ГИБДД, которые курсируют по разным улицам города. Ранее местное ведомство отмечало, что нехватка персонала позволяет выводить на дороги только четыре экипажа в сутки. Во время важных мероприятий в город направляют сотрудников из областного центра.

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По данным источника TagilCity.ru, одним из вероятных мест посещения президента станет Уралвагонзавод. В декабре 2022 года уже ждали на предприятии, однако тогда приезд отменился. Одной из вероятных причин отмены была болезнь нескольких человек в цехе, где планировали принимать гостя. В 2024 году для избежания подобной ситуации персоны, которые будут на встрече с главой государства, находятся на самоизоляции с начала февраля, отмечает собеседник редакции. 

Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле работает над государственным оборонным заказом. В связи с этим в 2022 году у персонала увеличился рабочий день, а в детских садах Дзержинского района открыли дежурные группы, чтобы заводчане могли оставлять детей до конца своей смены. 

В списке мест, которые может посетить Владимир Путин, могут оказаться и социальные объекты, однако публичных встреч с жителями Нижнего Тагила, как несколько лет назад, не ожидается. При этом в городе возможны пробки из-за перекрытия дорог для передвижения автомобилей сопровождения. 

Ранее ожидалось, что президент посетит Свердловскую область в конце зимы или марте. При этом 31 января в Свердловскую область уже приезжал Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он посетил «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге и отчитал его генерального директора за затягивание сроков производства артиллерийских комплексов.

Напомним, самый первый визит президента РФ в Нижний Тагил состоялся в 2000 году. Тогда он побывал на выставке Вооружений на Старателе и металлургическом комбинате. Следующее посещение города состоялось через 15 лет. Владимир Путин посетил ФОК «Президентский», реконструированный драмтеатр и отель. Он был удовлетворен и даже прогулялся по строящейся набережной. 

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