Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле

По данным источника TagilCity.ru, одним из вероятных мест посещения президента станет Уралвагонзавод. В декабре 2022 года уже ждали на предприятии, однако тогда приезд отменился. Одной из вероятных причин отмены была болезнь нескольких человек в цехе, где планировали принимать гостя. В 2024 году для избежания подобной ситуации персоны, которые будут на встрече с главой государства, находятся на самоизоляции с начала февраля, отмечает собеседник редакции.