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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Челябинской области 271 класс закрыт на карантин

В Челябинской области классы массово закрылись на карантин

13 февраля 2024, 13:14
Фото: 1MI

В Челябинской области 271 класс закрыт на карантин

На карантин по ОРВИ в Челябинской области закрылся 271 класс. Ребят перевели на онлайн-обучение.

Всего это коснулось 73 школ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что еще в четырех школах образовательный процесс приостановлен частично. Все ребята занимаются дистанционно.

Причина — увеличение уровня заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет. Также чаще стали болеть взрослые, дети до шести и до трех лет.

В тоже время в Свердловской области ОРВИ стало болеть меньше людей. Среди заболевших больше всего детей.

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#Дети#Здоровье#Роспотребнадзор#Челябинская область#Заболеваемость#ОРВИ#Школы#Карантин#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Онлайн-обучение
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