В Челябинской области классы массово закрылись на карантин

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Всего это коснулось 73 школ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что еще в четырех школах образовательный процесс приостановлен частично. Все ребята занимаются дистанционно.
Причина — увеличение уровня заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет. Также чаще стали болеть взрослые, дети до шести и до трех лет.
В тоже время в Свердловской области ОРВИ стало болеть меньше людей. Среди заболевших больше всего детей.