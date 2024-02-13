В Екатеринбурге девочка перебегала через дорогу и попала под машину

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Это случилось в дневное время 12 февраля на улице Бахчиванджи, 10. Предварительно известно, что девочка перебегала дорогу в неположенном месте, сбил ее автомобилист на Volkswagen Polo, отметили в ГИБДД.
У девочки диагностировали перелом плеча. Она находится в больнице. Водитель рассказал, что он ехал со скоростью 40 км/ч, как вдруг увидел бегущего ребенка. Он стал экстренно тормозить, но не успел. Водителю 45 лет.
Также на месте ЧП было скользко, в связи с чем «Октябрьской ДЭУ» отправили предписание о необходимости исправить эту ситуацию.
Ранее стали известны подробности смертельного ДТП на Серовском тракте, в котором погибли два человека. Сын вез маму в больницу, но потерял контроль над авто и влетел под грузовик.