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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девочка перебегала через дорогу и попала под машину

13 февраля 2024, 12:22
Фото: ГИБДД Свердловской области

Девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге

11-летняя девочка оказалась под колесами иномарки в Екатеринбурге. Ребенок перебегал дорогу, машина не успела затормозить.

Это случилось в дневное время 12 февраля на улице Бахчиванджи, 10. Предварительно известно, что девочка перебегала дорогу в неположенном месте, сбил ее автомобилист на Volkswagen Polo, отметили в ГИБДД.

У девочки диагностировали перелом плеча. Она находится в больнице. Водитель рассказал, что он ехал со скоростью 40 км/ч, как вдруг увидел бегущего ребенка. Он стал экстренно тормозить, но не успел. Водителю 45 лет.

Также на месте ЧП было скользко, в связи с чем «Октябрьской ДЭУ» отправили предписание о необходимости исправить эту ситуацию.

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП на Серовском тракте, в котором погибли два человека. Сын вез маму в больницу, но потерял контроль над авто и влетел под грузовик.

Мужчина и женщина погибли в ДТП на Серовском тракте
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