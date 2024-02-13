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Жительница Екатеринбурга требует с детского сада 450 тысяч за травму дочки

В Екатеринбурге мать хочет взыскать с детского сада 450 тысяч за падение дочери

13 февраля 2024, 14:57
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга требует с детского сада 450 тысяч за травму дочки

Девочка упала с лестницы и рассекла голову. Ее увезли в детскую больницу, где оказали медицинскую помощь.

Дочь жительницы Екатеринбурга Яны получила травму в частном детском саду «Олимпия». По словам директора учреждения, ребенку сразу же оказали всю необходимую помощь и вызвали скорую. Травма в итоге оказалась легкой, однако Яна все равно намерена взыскать с дошкольного учреждения крупную сумму денег. Об этой ситуации рассказывает E1.ru.

Сотрудники уверены, что из-за действий женщины у «Олимпия» оказалась подмоченной репутация: Яна оставляет негативные отзывы в родительском чате. А ее требования они называют «потребительским экстремизмом». По словам директора, детский сад изначально хотел помочь и оплатить лечение ребенка, но попросил оформить все в соответствии с юридическими нормами. Однако женщина оказалась предоставлять выписку из больницы и чеки, потраченные ею на лечение.

В итоге директор сада предложила пойти на мировую: Яна назвала сумму в 450 тысяч рублей.

Женщина подтвердила E1.ru, что намерена взыскать с детского сада именно эту сумму денег, а при необходимости готова довести дело до суда. Однако называть точный диагноз девочки она не стала, заявив, что сначала намерена обратиться за консультацией к нейрохирургу.

В Верхотурье женщина выплатит компенсацию в 30 тысяч рублей за нападение ее собаки на ребенка.

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#Общество#Происшествия#Ребенок#Травма#Падение#Компенсация#Екатеринбург#Инцидент#Детский сад#Дарья Бобровицкая
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