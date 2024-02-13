В Екатеринбурге мать хочет взыскать с детского сада 450 тысяч за падение дочери

Сотрудники уверены, что из-за действий женщины у «Олимпия» оказалась подмоченной репутация: Яна оставляет негативные отзывы в родительском чате. А ее требования они называют «потребительским экстремизмом». По словам директора, детский сад изначально хотел помочь и оплатить лечение ребенка, но попросил оформить все в соответствии с юридическими нормами. Однако женщина оказалась предоставлять выписку из больницы и чеки, потраченные ею на лечение.