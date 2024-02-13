В Екатеринбурге мать хочет взыскать с детского сада 450 тысяч за падение дочери

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Дочь жительницы Екатеринбурга Яны получила травму в частном детском саду «Олимпия». По словам директора учреждения, ребенку сразу же оказали всю необходимую помощь и вызвали скорую. Травма в итоге оказалась легкой, однако Яна все равно намерена взыскать с дошкольного учреждения крупную сумму денег. Об этой ситуации рассказывает E1.ru.
Сотрудники уверены, что из-за действий женщины у «Олимпия» оказалась подмоченной репутация: Яна оставляет негативные отзывы в родительском чате. А ее требования они называют «потребительским экстремизмом». По словам директора, детский сад изначально хотел помочь и оплатить лечение ребенка, но попросил оформить все в соответствии с юридическими нормами. Однако женщина оказалась предоставлять выписку из больницы и чеки, потраченные ею на лечение.
В итоге директор сада предложила пойти на мировую: Яна назвала сумму в 450 тысяч рублей.
Женщина подтвердила E1.ru, что намерена взыскать с детского сада именно эту сумму денег, а при необходимости готова довести дело до суда. Однако называть точный диагноз девочки она не стала, заявив, что сначала намерена обратиться за консультацией к нейрохирургу.
В Верхотурье женщина выплатит компенсацию в 30 тысяч рублей за нападение ее собаки на ребенка.