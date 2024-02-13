В Екатеринбурге продавец нанял подростков для налета на пивной магазин

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Екатеринбурге 19-летний сотрудник пивного магазина Виталий придумал хитроумный план, как разбогатеть. Он нанял двух подростков 14 и 16 лет и договорился об ограблении торговой точки, в которой работал сам. Об инциденте рассказывает Ural Mash.
Детей нашел его подельник по имени Степан, который подошел к мальчишкам в торговом центре и предложил им «выгодную сделку». Один из них должен был отвлечь кассира, а другой забрать в это время деньги. В итоге ребята перестарались и начали вместо этого избивать 18-летнего продавца.
Забрав выручку, они передали ее организаторам, себе оставили лишь 500 рублей. Подельников быстро вычислили и завели уголовные дела. Малолетние воры находятся под подпиской о невыезде.
В Екатеринбурге неизвестные ограбили банк.