В Екатеринбурге продавец нанял подростков для налета на пивной магазин

Детей нашел его подельник по имени Степан, который подошел к мальчишкам в торговом центре и предложил им «выгодную сделку». Один из них должен был отвлечь кассира, а другой забрать в это время деньги. В итоге ребята перестарались и начали вместо этого избивать 18-летнего продавца.