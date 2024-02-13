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Продавец из Екатеринбурга нанял детей для ограбления пивного магазина

В Екатеринбурге продавец нанял подростков для налета на пивной магазин

13 февраля 2024, 07:19
Фото: 1MI

Продавец из Екатеринбурга нанял детей для ограбления пивного магазина

Подростки избили кассира за прилавком и забрали 20 тысяч рублей.

В Екатеринбурге 19-летний сотрудник пивного магазина Виталий придумал хитроумный план, как разбогатеть. Он нанял двух подростков 14 и 16 лет и договорился об ограблении торговой точки, в которой работал сам. Об инциденте рассказывает Ural Mash.

Детей нашел его подельник по имени Степан, который подошел к мальчишкам в торговом центре и предложил им «выгодную сделку». Один из них должен был отвлечь кассира, а другой забрать в это время деньги. В итоге ребята перестарались и начали вместо этого избивать 18-летнего продавца.

Забрав выручку, они передали ее организаторам, себе оставили лишь 500 рублей. Подельников быстро вычислили и завели уголовные дела. Малолетние воры находятся под подпиской о невыезде.

В Екатеринбурге неизвестные ограбили банк.

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#Происшествия#Дети#Уголовное дело#Криминал#Магазин#Ограбление#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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