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В УрФУ предложили свой способ борьбы с абортами в России

В Екатеринбурге профессор рассказал, как заставить россиянок отказаться от абортов

13 февраля 2024, 06:14
Фото: 1MI

В УрФУ предложили свой способ борьбы с абортами в России

Увеличить рождаемость в России можно с помощью богатых людей, которые могли бы поделиться доходами.

Профессор УрФУ Анатолий Меренков разработал программу улучшения показателей рождаемости в России. По его словам, все предельно просто: молодые женщины будут отказываться от идеи сделать аборт, если у них будет материальная поддержка. О своей идее доктор философских наук рассказал в интервью Ura.ru.

По его словам, в России немало состоятельных людей, которые могли бы помогать беременным женщинам в сложной жизненной ситуации. Нужно просто подать им такую идею.

Так, по статистике 2022 года, почти 6% россиян имеют стабильный ежемесячный доход более 100 тысяч рублей. Если бы они выделяли часть своих средств на помощь другому человеку, то можно было бы решить сразу две задачи: сохранить будущую жизнь и придать новый смысл жизни состоятельного человека.

Реализация программы особенно актуальна в Свердловской области, которая является одним из лидеров в РФ по количеству абортов, также отметил профессор.

Он подчеркнул, что и сам готов поучаствовать в программе и тратить в течение 2,5 лет одну из своих ежемесячных выплат на оказание помощи двум женщинам, которые согласятся сохранить ребенка.

В конце декабря в Министерстве соцполитики региона рассказали, почему в Свердловской области продолжает падать рождаемость.

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#Ребенок#Свердловская область#Деньги#Рождаемость#Богачи#Доходы#Поддержка#Профессор#Екатеринбург#Аборты#Дарья Бобровицкая
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