В Екатеринбурге профессор рассказал, как заставить россиянок отказаться от абортов

Так, по статистике 2022 года, почти 6% россиян имеют стабильный ежемесячный доход более 100 тысяч рублей. Если бы они выделяли часть своих средств на помощь другому человеку, то можно было бы решить сразу две задачи: сохранить будущую жизнь и придать новый смысл жизни состоятельного человека.