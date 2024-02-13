В Екатеринбурге профессор рассказал, как заставить россиянок отказаться от абортов

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
Профессор УрФУ Анатолий Меренков разработал программу улучшения показателей рождаемости в России. По его словам, все предельно просто: молодые женщины будут отказываться от идеи сделать аборт, если у них будет материальная поддержка. О своей идее доктор философских наук рассказал в интервью Ura.ru.
По его словам, в России немало состоятельных людей, которые могли бы помогать беременным женщинам в сложной жизненной ситуации. Нужно просто подать им такую идею.
Так, по статистике 2022 года, почти 6% россиян имеют стабильный ежемесячный доход более 100 тысяч рублей. Если бы они выделяли часть своих средств на помощь другому человеку, то можно было бы решить сразу две задачи: сохранить будущую жизнь и придать новый смысл жизни состоятельного человека.
Реализация программы особенно актуальна в Свердловской области, которая является одним из лидеров в РФ по количеству абортов, также отметил профессор.
Он подчеркнул, что и сам готов поучаствовать в программе и тратить в течение 2,5 лет одну из своих ежемесячных выплат на оказание помощи двум женщинам, которые согласятся сохранить ребенка.
В конце декабря в Министерстве соцполитики региона рассказали, почему в Свердловской области продолжает падать рождаемость.