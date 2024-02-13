«В классе иконы»: девочка из квартиры с крестами в Екатеринбурге начала учиться

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Ребенок находится в соццентре, рассказал региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков. Девочка учится, а до этого она прошла психолого-медико-педагогическую комиссию.
При обучении педагоги учитывают ее особенности. Так как девочка очень религиозна, в учебном классе поставили иконы и другую церковную атрибутику, пишет ЕАН.
Пока ребенку не разрешают видеться с мамой. Вопрос о том, лишат ли женщину родительских прав, пока открыт. Суд рассматривает это дело.
По словам психолога Антона Кузнецова, вопрос лишения прав очень серьезный. Он уверен, что в таких делах лучше не спешить, так как бывают случаи, что детей забирают у хороших родителей.
Напомним, что 13-летнюю девочку, предположительно, била мама. В квартире, где жила семья, находились могильные кресты. Сейчас женщина прошла психиатрическое лечение и находится дома. Однако рассматривается вопрос лишения ее материнских прав.