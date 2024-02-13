tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Девочка из квартиры с могильными крестами в Екатеринбурге начала учиться

«В классе иконы»: девочка из квартиры с крестами в Екатеринбурге начала учиться

13 февраля 2024, 07:46
Фото: 1MI

Девочка из квартиры с могильными крестами в Екатеринбурге начала учиться

В Екатеринбурге 13-летняя девочка, которую забрали из квартиры с могильными крестами, впервые начала обучаться.

Ребенок находится в соццентре, рассказал региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков. Девочка учится, а до этого она прошла психолого-медико-педагогическую комиссию.

При обучении педагоги учитывают ее особенности. Так как девочка очень религиозна, в учебном классе поставили иконы и другую церковную атрибутику, пишет ЕАН.

Пока ребенку не разрешают видеться с мамой. Вопрос о том, лишат ли женщину родительских прав, пока открыт. Суд рассматривает это дело.

По словам психолога Антона Кузнецова, вопрос лишения прав очень серьезный. Он уверен, что в таких делах лучше не спешить, так как бывают случаи, что детей забирают у хороших родителей.

Напомним, что 13-летнюю девочку, предположительно, била мама. В квартире, где жила семья, находились могильные кресты. Сейчас женщина прошла психиатрическое лечение и находится дома. Однако рассматривается вопрос лишения ее материнских прав.

Врач запретил: в Нижнем Тагиле водительских прав по медпоказаниям лишили 7 человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Полуторамесячный ребенок остался без родителей в больнице ЕкатеринбургаПолицейские обратятся к родителям после избиения девочки в школе №56 в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Ребенок#Религия#Иконы#Мама#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Соццентр
Подпишитесь
Превышения веществ и грязные реки: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:47
Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
Сегодня, 08:09
Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:39
Лже-минер из Тагила направлен в психиатрию за телефонный терроризм
Сегодня, 08:25
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
Вчера, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
Сегодня, 04:00