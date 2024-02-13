В Первоуральске задержан новый глава «Водоканала»

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в силовых структурах. Отмечается, что недавно Матафонов сменил на посту Артура Гузаирова, которого уволили из-за ненадлежаще выполненной работы на этой должности. К такому решению пришел глава города Игорь Кабец.
В минувшем году местные жители часто жаловались на перебои с водоснабжением. Либо из-под крана лилась грязная вода, либо ее вовсе не было. Такие ситуации в тот период стали для первоуральцев не редкостью.
Ранее сообщалось, что директор уникальной школы в деревне под Среднеуральском покинула свой пост.