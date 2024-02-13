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Published Сегодня, 07:29

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В Первоуральске задержан руководитель «Водоканала»

В Первоуральске задержан новый глава «Водоканала»

13 февраля 2024, 07:29
Фото: 1MI

В Первоуральске задержан руководитель «Водоканала»

В Первоуральске силовики задержали врио директора местного «Водоканала» Сергея Матафонова. К своим обязанностям в новой должности он приступил всего неделю назад.

Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в силовых структурах. Отмечается, что недавно Матафонов сменил на посту Артура Гузаирова, которого уволили из-за ненадлежаще выполненной работы на этой должности. К такому решению пришел глава города Игорь Кабец.

В минувшем году местные жители часто жаловались на перебои с водоснабжением. Либо из-под крана лилась грязная вода, либо ее вовсе не было. Такие ситуации в тот период стали для первоуральцев не редкостью.

Ранее сообщалось, что директор уникальной школы в деревне под Среднеуральском покинула свой пост.

Мэр Первоуральска снял с должности директора «Водоканала» из-за жалоб горожан
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#Происшествия#Первоуральск#Водоснабжение#Задержание#Первоуральский городской округ#Грязная вода#Екатеринбург#Игорь Кабец#Дарья Сорокина#Перебои
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