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Posted Вчера, 16:27

Published Вчера, 16:27

Modified Вчера, 16:29

Updated Вчера, 16:29

В РФ работодателей хотят обязать оплачивать сверхурочную нагрузку в двойном размере

В РФ работодателей хотят обязать оплачивать сверхурочную нагрузку в двойном размере

13 февраля 2024, 16:27
Редкий россиянин не сталкивался со сверхурочной работой — в офисе, на производстве или даже в такси. При этом вопрос оплаты за сверхурочные часы по-прежнему открыт.

Факты обращений граждан в Трудовую инспекцию говорят: в 2023 году более 168 тыс. человек обратились в ведомство по вопросам зарплат (32% от всех жалоб).

— Сегодня важно навести порядок с оплатой сверхурочных работ. Если человек работает сверх графика, он не должен отстаивать свое право на заработанные деньги. Все должно быть прозрачно. Мы внесем соответствующий законопроект, — заявил депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий.

В настоящее время первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, последующие — якобы в двойном. Правда, начальник может не всегда называть это «переработкой» и оплатить труд подчиненного благодарностью на словах. В итоге люди оказываются в ситуации бесправной. Депутат Леонид Слуцкий считает, что каждый труд, особенно сверхурочный, должен иметь адекватную оплату, а человек всегда должен четко понимать, за что он отдает свои время и здоровье.

— Хорошие условия труда, достойная зарплата, просто человеческое отношение к людям — все это приводит к выдающимся результатам, к качественной продукции. От этих парней зависит наша победа», — считает Леонид Слуцкий.

Если внесенный законопроект будет принят, россияне станут получать двойной размер оплаты за каждый час сверхурочной работы.

#Общество
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