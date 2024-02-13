В РФ работодателей хотят обязать оплачивать сверхурочную нагрузку в двойном размере

Posted Вчера, 16:27
Published Вчера, 16:27
Modified Вчера, 16:29
Updated Вчера, 16:29
Факты обращений граждан в Трудовую инспекцию говорят: в 2023 году более 168 тыс. человек обратились в ведомство по вопросам зарплат (32% от всех жалоб).
— Сегодня важно навести порядок с оплатой сверхурочных работ. Если человек работает сверх графика, он не должен отстаивать свое право на заработанные деньги. Все должно быть прозрачно. Мы внесем соответствующий законопроект, — заявил депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий.
В настоящее время первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, последующие — якобы в двойном. Правда, начальник может не всегда называть это «переработкой» и оплатить труд подчиненного благодарностью на словах. В итоге люди оказываются в ситуации бесправной. Депутат Леонид Слуцкий считает, что каждый труд, особенно сверхурочный, должен иметь адекватную оплату, а человек всегда должен четко понимать, за что он отдает свои время и здоровье.
— Хорошие условия труда, достойная зарплата, просто человеческое отношение к людям — все это приводит к выдающимся результатам, к качественной продукции. От этих парней зависит наша победа», — считает Леонид Слуцкий.
Если внесенный законопроект будет принят, россияне станут получать двойной размер оплаты за каждый час сверхурочной работы.