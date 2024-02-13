В РФ работодателей хотят обязать оплачивать сверхурочную нагрузку в двойном размере

В настоящее время первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, последующие — якобы в двойном. Правда, начальник может не всегда называть это «переработкой» и оплатить труд подчиненного благодарностью на словах. В итоге люди оказываются в ситуации бесправной. Депутат Леонид Слуцкий считает, что каждый труд, особенно сверхурочный, должен иметь адекватную оплату, а человек всегда должен четко понимать, за что он отдает свои время и здоровье.