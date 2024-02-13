В СИЗО оставлен обвиняемый в двойном убийстве подросток из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В СИЗО юноша пробудет до 13 апреля, рассказали в суде, пишет Ура.ру. Таким образом, подростку продлили срок ареста до пяти месяцев.
Напомним, что убийство произошло в ноябре прошлого года. Как известно предварительно, школьник приревновал свою подругу к старшему брату. Он пришел к ней домой и зарезал девочку. После он убил ее мать и украл у нее банковскую карту.
После всего проделанного школьник отправился на прогулку. Во время допросов он говорил, что и женщина, и девочка для него и сейчас представляются «как живые».