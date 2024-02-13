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Updated Сегодня, 07:27

В Екатеринбурге подростка оставили в СИЗО за двойное убийство

В СИЗО оставлен обвиняемый в двойном убийстве подросток из Екатеринбурга

13 февраля 2024, 07:25
Фото: 1MI

В Екатеринбурге подростка оставили в СИЗО за двойное убийство

В Екатеринбурге 14-летний мальчик оставлен в СИЗО. Этого молодого человека обвиняют в убийстве подруги-ровесницы и ее 62-летней мамы.

В СИЗО юноша пробудет до 13 апреля, рассказали в суде, пишет Ура.ру. Таким образом, подростку продлили срок ареста до пяти месяцев.

Напомним, что убийство произошло в ноябре прошлого года. Как известно предварительно, школьник приревновал свою подругу к старшему брату. Он пришел к ней домой и зарезал девочку. После он убил ее мать и украл у нее банковскую карту.

После всего проделанного школьник отправился на прогулку. Во время допросов он говорил, что и женщина, и девочка для него и сейчас представляются «как живые».

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#Убийство#Криминал#Прогулка#Арест#Школьник#СИЗО#Мальчик#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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