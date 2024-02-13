В Свердловской области две организации не платили людям зарплату и скрывали этот факт

В начале 2024 года областная прокуратура также обнаружила скрытые долги по заработной плате на общую сумму более 145 миллионов. Как выяснилось в ходе проверки, два хозяйствующий субъекта не только не выплачивали работникам деньги, но и не сообщали об этом в Росстат.