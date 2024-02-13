В Свердловской области две организации не платили людям зарплату и скрывали этот факт

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В 2023 год регион вошел без долгов по зарплате. За 12 месяцев прокуратурой было взыскано около 803 миллионов рублей, в том числе 58 миллионов с предприятий-банкротов, информирует пресс-служба ведомства.
27 предприятий за минувший год допускали нарушения и не выплачивали деньги сотрудникам. С них взыскано более 60 миллионов рублей. В основном речь идет о транспортных и коммунальных организациях.
В начале 2024 года областная прокуратура также обнаружила скрытые долги по заработной плате на общую сумму более 145 миллионов. Как выяснилось в ходе проверки, два хозяйствующий субъекта не только не выплачивали работникам деньги, но и не сообщали об этом в Росстат.
Им придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
В конце декабря в Екатеринбурге «Гортранс» рассчитался со всеми долгами.