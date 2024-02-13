tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

В Свердловской области выявили скрытые долги по заработной плате

В Свердловской области две организации не платили людям зарплату и скрывали этот факт

13 февраля 2024, 14:17
Фото: 1MI

В Свердловской области выявили скрытые долги по заработной плате

В отношении руководства предприятий прокуратура Свердловской области открыла административные дела.

В 2023 год регион вошел без долгов по зарплате. За 12 месяцев прокуратурой было взыскано около 803 миллионов рублей, в том числе 58 миллионов с предприятий-банкротов, информирует пресс-служба ведомства.

27 предприятий за минувший год допускали нарушения и не выплачивали деньги сотрудникам. С них взыскано более 60 миллионов рублей. В основном речь идет о транспортных и коммунальных организациях.

В начале 2024 года областная прокуратура также обнаружила скрытые долги по заработной плате на общую сумму более 145 миллионов. Как выяснилось в ходе проверки, два хозяйствующий субъекта не только не выплачивали работникам деньги, но и не сообщали об этом в Росстат.

Им придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

В конце декабря в Екатеринбурге «Гортранс» рассчитался со всеми долгами.

Читайте также:
В Свердловской области в 2023 году обанкротились почти 13 тысяч человекУчитель заявил о задержках выплат за классное руководство в Свердловской областиЖенщина в Ревде приговорена к двум годам принудительных работ за неуплату алиментов
#Прокуратура#Свердловская область#Деньги#Административная ответственность#Зарплата#Долги#Екатеринбург#Проверка прокуратуры#Дарья Бобровицкая#Банкроты
Подпишитесь
Превышения веществ и грязные реки: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:47
Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
Сегодня, 08:09
Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:39
Лже-минер из Тагила направлен в психиатрию за телефонный терроризм
Сегодня, 08:25
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
Вчера, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
Сегодня, 04:00