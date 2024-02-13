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Офис банка выставили на продажу в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга на продажу выставлен офис банка

13 февраля 2024, 08:29
Фото: «Циан»

Офис банка выставили на продажу в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга на улице Малышева на продажу выставлен офис УБРиРа. Это место называют «проклятым» для банков.

Ранее на этом же месте закрывались «Сити Банк» и «Банк24», пишет Е1. За помещение площадью в 525,8 «квадратов» просят 90 миллионов рублей.

Отмечается, что буквально через дорогу открылось новое отделение этого банка (в БЦ «Высоцкий»). Все сотрудники перешли туда работать. В банке рассказали, что переезд — часть их планов по обновлению.

Скоро также планируется открытие офиса УБРиРа в БЦ «Саммит». В пресс-службе отметили, что спросом пользуются офисы в торговых центрах.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге продается квартира за 69 миллионов рублей. Это трехкомнатное жилье, расположенное в клубном доме «Тихвин».

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#Экономика#Банк#УБРиР#Продажа#Офис#Помещение#Торговые центры#Площадь#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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