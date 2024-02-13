В центре Екатеринбурга на продажу выставлен офис банка

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Ранее на этом же месте закрывались «Сити Банк» и «Банк24», пишет Е1. За помещение площадью в 525,8 «квадратов» просят 90 миллионов рублей.
Отмечается, что буквально через дорогу открылось новое отделение этого банка (в БЦ «Высоцкий»). Все сотрудники перешли туда работать. В банке рассказали, что переезд — часть их планов по обновлению.
Скоро также планируется открытие офиса УБРиРа в БЦ «Саммит». В пресс-службе отметили, что спросом пользуются офисы в торговых центрах.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге продается квартира за 69 миллионов рублей. Это трехкомнатное жилье, расположенное в клубном доме «Тихвин».