В Туринске мужчина избегал уплаты 1,8 млн алиментов своему ребенку с ОВЗ

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Когда приставы разыскивали должника, они наложили запрет на регистрационные действия на недвижимость мужчины, а также его авто. Также ему запретили выезжать за пределы РФ, сообщили в ФССП по региону.
Кроме того, приставы выяснили, где мужчина работает, и удерживали деньги с его зарплат. В результате свердловчанин нашел возможность и погасил всю сумму своего долга.
Ранее житель Свердловской области избегал оплаты алиментов, аргументируя свои действия тем, что потерял все контакты экс-жены после ее поездки в Китай.