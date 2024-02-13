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Житель Туринска заплатил 1,8 млн алиментов ребенку с ОВЗ

В Туринске мужчина избегал уплаты 1,8 млн алиментов своему ребенку с ОВЗ

13 февраля 2024, 08:11
Фото: ФССП Свердловской области

Житель Туринска заплатил 1,8 млн алиментов ребенку с ОВЗ

В Туринске приставы добились того, чтобы должник заплатил 1,8 млн долгов по алиментам. Средства были отправлены в пользу ребенка с ОВЗ.

Когда приставы разыскивали должника, они наложили запрет на регистрационные действия на недвижимость мужчины, а также его авто. Также ему запретили выезжать за пределы РФ, сообщили в ФССП по региону.

Кроме того, приставы выяснили, где мужчина работает, и удерживали деньги с его зарплат. В результате свердловчанин нашел возможность и погасил всю сумму своего долга.

Ранее житель Свердловской области избегал оплаты алиментов, аргументируя свои действия тем, что потерял все контакты экс-жены после ее поездки в Китай.

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#Ребенок#Дети#Авто#Зарплата#Туринск#Приставы#Алименты#Недвижимость#ФССП#Должники#ОВЗ#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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