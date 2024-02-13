Визит Путина в Нижний Тагил, ограничения в городе, диоксид азота и знаки зодиака

Posted Вчера, 18:47
Published Вчера, 18:47
Modified Вчера, 18:49
Updated Вчера, 18:49
На этой неделе президент Владимир Путин побывает с визитом в Нижнем Тагиле. По некоторым данным, это может случиться 15 февраля. В городе увеличили количество патрулей, в том числе ППС и ДПС. Так как сотрудников ведомств сейчас не хватает, в Нижний Тагил дополнительно приедут полицейские с области.
Сотрудникам УВЗ объявили, что 15 февраля 2024 года для них будет закрыта одна из проходных завода. По мнению работников предприятия, это может быть из-за приезда президента. Владимир Путин, вероятно, посетит «Уралвагонзавода» в этот день. Чуть раньше было объявлено, что 15 февраля также не будет работать касса завода.
В Нижнем Тагиле на вокзале 13 февраля было отмечено очередное превышение концентрации диоксида азота. Журналист TagilCity.ru с помощью сертифицированного оборудования также выявил наличие в воздухе диоксида серы. УГМС пока не торопится объявлять о неблагоприятных метеоусловиях, в то время как жители города жалуются на запах и плохое самочувствие.
В Нижнем Тагиле состоялся закрытый суд над молодым человеком за телефонный терроризм. Лже-минер распространял фейковые угрозы о минировании важных объектов города, за что и был арестован. Приговорили злоумышленника к принудительному лечению в спецучреждении.
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