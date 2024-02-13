Визит Путина в Нижний Тагил, ограничения в городе, диоксид азота и знаки зодиака

Сотрудникам УВЗ объявили, что 15 февраля 2024 года для них будет закрыта одна из проходных завода. По мнению работников предприятия, это может быть из-за приезда президента. Владимир Путин, вероятно, посетит «Уралвагонзавода» в этот день. Чуть раньше было объявлено, что 15 февраля также не будет работать касса завода.