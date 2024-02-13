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Posted Вчера, 18:47

Published Вчера, 18:47

Modified Вчера, 18:49

Updated Вчера, 18:49

Визит Путина в Нижний Тагил, ограничения в городе, диоксид азота и знаки зодиака

Визит Путина в Нижний Тагил, ограничения в городе, диоксид азота и знаки зодиака

13 февраля 2024, 18:47
Фото: 1MI
В Нижний Тагил ожидается приезд Владимира Путина, в городе перекрывают дороги и вводят ограничения. Уже второй день подряд на вокзале газоанализатор фиксирует превышение диоксида азота, а также лже-минер и проверка знаний на знаки зодиака: самое важное, что произошло за 13 февраля в Нижнем Тагиле.
Видео: tagilcity.ru

На этой неделе президент Владимир Путин побывает с визитом в Нижнем Тагиле. По некоторым данным, это может случиться 15 февраля. В городе увеличили количество патрулей, в том числе ППС и ДПС. Так как сотрудников ведомств сейчас не хватает, в Нижний Тагил дополнительно приедут полицейские с области.

Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
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Сотрудникам УВЗ объявили, что 15 февраля 2024 года для них будет закрыта одна из проходных завода. По мнению работников предприятия, это может быть из-за приезда президента. Владимир Путин, вероятно, посетит «Уралвагонзавода» в этот день. Чуть раньше было объявлено, что 15 февраля также не будет работать касса завода.

Запрещены объемные сумки: на тагильском УВЗ закроют проходную из-за приезда Путина
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В Нижнем Тагиле на вокзале 13 февраля было отмечено очередное превышение концентрации диоксида азота. Журналист TagilCity.ru с помощью сертифицированного оборудования также выявил наличие в воздухе диоксида серы. УГМС пока не торопится объявлять о неблагоприятных метеоусловиях, в то время как жители города жалуются на запах и плохое самочувствие.

Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
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В Нижнем Тагиле состоялся закрытый суд над молодым человеком за телефонный терроризм. Лже-минер распространял фейковые угрозы о минировании важных объектов города, за что и был арестован. Приговорили злоумышленника к принудительному лечению в спецучреждении.  

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