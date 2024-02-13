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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Екатеринбурге водитель попал в больницу после конфликта в СМИ

Водитель экс-мэра Екатеринбурга попал в больницу после конфликта с соседями

13 февраля 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге водитель попал в больницу после конфликта в СМИ

В Екатеринбурге прокольщик чужих шин оказался в больнице. Речь идет о водителе бывшего мэра Екатеринбурга, который ездил на иномарке Camry с «блатными» номерами.

Шофера зовут Сергей, ему 65 лет. Ранее соседи пожаловались на него из-за того, что он якобы прокалывает шины в разных автомобилях в борьбе за парковочные места, пишет Е1. Все это происходило на улице Черепанова, 28.

По словам соседей, это продолжается несколько лет. Когда о конфликте стало известно в СМИ, было названо имя того, кого возит Сергей. Это зампред законодательного собрания области Аркадий Чернецкий. После шумихи в СМИ шофера госпитализировали.

Кроме того, 7 февраля у Camry прокололи четыре колеса и раскрасили автомобиль краской.

Ранее Аркадий Чернецкий вступился за своего водителя. Он сказал, что его шофер хороший человек, а в обвинения соседей он не верит.

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#Происшествия#Больница#Аркадий Чернецкий#Парковка#Водитель#Госпитализация#Шины#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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