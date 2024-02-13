Водитель экс-мэра Екатеринбурга попал в больницу после конфликта с соседями

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Шофера зовут Сергей, ему 65 лет. Ранее соседи пожаловались на него из-за того, что он якобы прокалывает шины в разных автомобилях в борьбе за парковочные места, пишет Е1. Все это происходило на улице Черепанова, 28.
По словам соседей, это продолжается несколько лет. Когда о конфликте стало известно в СМИ, было названо имя того, кого возит Сергей. Это зампред законодательного собрания области Аркадий Чернецкий. После шумихи в СМИ шофера госпитализировали.
Кроме того, 7 февраля у Camry прокололи четыре колеса и раскрасили автомобиль краской.
Ранее Аркадий Чернецкий вступился за своего водителя. Он сказал, что его шофер хороший человек, а в обвинения соседей он не верит.