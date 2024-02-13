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Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Превышение вредного вещества зафиксировано в Нижнем Тагиле второй день подряд

Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале

13 февраля 2024, 08:09
Фото: tagilcity.ru

Превышение вредного вещества зафиксировано в Нижнем Тагиле второй день подряд

13 февраля на вокзале в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение нормативов диоксида азота. Также газоанализатор редакции TagilCity.ru уловил еще одно вредное вещество — диоксид серы.

Утром в 10:00 часов на вокзале в Нижнем Тагиле содержание диоксида азота в воздухе составило 0,3 мг/м3. Предельно допустимая концентрация этого вещества — 0,2 мг/м3. Это значит, что 13 февраля диоксид азота превысил установленную норму в полтора раза.

Также в воздухе установлено содержание диоксида серы — 0,1 мг/м3. При разовой ПДК в 0,5 мг/м3.

Днем ранее показатели газоанализатора «Геолан-1П» были такими же — превышенные показатели диоксида азота, а также наличие в тагильском воздухе диоксид серы.

При этом «Уральское УГМС» не спешит объявлять предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Тагильчане, тем временем, ежедневно жалуются на плохое самочувствие из-за выбросов, а также на регулярный запах коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. На прошлой неделе с 5 по 11 февраля в воздухе Нижнего Тагила были обнаружены превышения нормативов таких веществ, как оксида азота, формальдегид и сероводород.

Замеры в Нижнем ТагилеЗамеры в Нижнем Тагиле
Замеры в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
Диоксид азота превышен в 1,5 раза на вокзале в Нижнем Тагиле 12 февраля
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