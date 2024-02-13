Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале

При этом «Уральское УГМС» не спешит объявлять предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Тагильчане, тем временем, ежедневно жалуются на плохое самочувствие из-за выбросов, а также на регулярный запах коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. На прошлой неделе с 5 по 11 февраля в воздухе Нижнего Тагила были обнаружены превышения нормативов таких веществ, как оксида азота, формальдегид и сероводород.