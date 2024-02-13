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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Юноша чуть не выпал из окна в Екатеринбурге

«Вылез в окно и орет несвязный бред»: в Екатеринбурге из окна чуть не выпал юноша

13 февраля 2024, 07:09
Фото: 1MI

Юноша чуть не выпал из окна в Екатеринбурге

В Екатеринбурге молодой человек стоял на окне и выкрикивал что-то не связно. Во время этого он чуть не выпал.

На кадрах видно, что юноша стоит на подоконнике последнего этажа дома по улице Ленина, 53. Это дом, расположенный около корпуса УрФУ.

Девушка, снявшая ролик считает, что молодой человек находился под какими-то веществами. Ролик опубликован в паблике «Бандитский центр».

Он вылез в окно и орет несвязный бред, — описала происходящее прохожая.

Ранее сообщалось, что ученик в Нижнем Тагиле разбил голову об окно в школе. Сделал он это в туалете, после удара он едва не вылетел из окна. Его родители не стали обращаться в правоохранительные органы.

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#Происшествия#Травма#Свердловская область#Окно#Дом#Парень#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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