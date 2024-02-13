«Вылез в окно и орет несвязный бред»: в Екатеринбурге из окна чуть не выпал юноша

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:11
На кадрах видно, что юноша стоит на подоконнике последнего этажа дома по улице Ленина, 53. Это дом, расположенный около корпуса УрФУ.
Девушка, снявшая ролик считает, что молодой человек находился под какими-то веществами. Ролик опубликован в паблике «Бандитский центр».
Он вылез в окно и орет несвязный бред, — описала происходящее прохожая.
Ранее сообщалось, что ученик в Нижнем Тагиле разбил голову об окно в школе. Сделал он это в туалете, после удара он едва не вылетел из окна. Его родители не стали обращаться в правоохранительные органы.