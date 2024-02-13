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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Нижнем Тагиле на УВЗ закроют проходную №2 из-за приезда Владимира Путина

Запрещены объемные сумки: на тагильском УВЗ закроют проходную из-за приезда Путина

13 февраля 2024, 11:43
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле на УВЗ закроют проходную №2 из-за приезда Владимира Путина

15 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле для работников «Уралвагонзавода» закроют проходную №2. Сотрудники связывают это с предстоящим приездом президента РФ Владимира Путина.

В объявлении указано, что нельзя будет зайти и выйти на УВЗ через проходную №2 вблизи улицы Вагоностроителей. Вход будет осуществляться через центральную проходную. При этом сотрудникам запретили проносить с собой объемные сумки, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: Паблик «Я заводчанин» ВКонтакте

Ранее стало известно, что 15 февраля 2024 года на УВЗ также не будет работать касса для выдачи заработной платы. Деньги можно получить на день раньше или на день позже.

Предполагается, что Владимир Путин посетит не только «Уралвагонзавод», но и другие предприятия Свердловской области. В связи с визитом главы РФ в Нижнем Тагиле усиливают безопасность.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Безопасность#Визит#Проходная#Екатеринбург#Евгения Сафина#Рабочий визит#Уралвагон#Приезд
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