Запрещены объемные сумки: на тагильском УВЗ закроют проходную из-за приезда Путина

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В объявлении указано, что нельзя будет зайти и выйти на УВЗ через проходную №2 вблизи улицы Вагоностроителей. Вход будет осуществляться через центральную проходную. При этом сотрудникам запретили проносить с собой объемные сумки, выяснила редакция TagilCity.ru.
Ранее стало известно, что 15 февраля 2024 года на УВЗ также не будет работать касса для выдачи заработной платы. Деньги можно получить на день раньше или на день позже.
Предполагается, что Владимир Путин посетит не только «Уралвагонзавод», но и другие предприятия Свердловской области. В связи с визитом главы РФ в Нижнем Тагиле усиливают безопасность.