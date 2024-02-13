Женщина в Верхотурье выплатит 30 тысяч за нападение ее собаки на 8-летнего мальчика

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Мальчик катался по улице на велосипеде. В какой-то момент на него накинулась собака и укусила его за правое плечо. После этого пострадавшему ребенку была оказана необходимая помощь, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Как оказалось, животное принадлежит одной из местных жительниц. Горожанка приручила бездомную собаку, кормила, а также следила за тем, чтобы ей были проставлены все нужные прививки. В день, когда случилось происшествие, собака находилась на самовыгуле без присмотра хозяйки.
Прокурор после проведенной проверки направил в суд иск с требованием взыскать с хозяйки собаки компенсацию в пользу ребенка в размере 60 тысяч рублей. Суд удовлетворил требование частично и взыскал с женщины 30 тысяч рублей. Ответчица попыталась обжаловать решение, но оно осталось прежним.
Напомним, в Первоуральске суд взыскал с УК 380 тысяч рублей за травму мужчины из-за падения с крыльца своего дома.