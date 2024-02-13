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Суд взыскал с жительницы Верхотурья 30 тысяч за нападение собаки на ребенка

Женщина в Верхотурье выплатит 30 тысяч за нападение ее собаки на 8-летнего мальчика

13 февраля 2024, 08:32
Фото: 1MI

Суд взыскал с жительницы Верхотурья 30 тысяч за нападение собаки на ребенка

Жительница Верхотурья выплатит 30 тысяч рублей за то, что ее собака набросилась на восьмилетнего мальчика. Инцидент произошел 31 мая 2023 года.

Мальчик катался по улице на велосипеде. В какой-то момент на него накинулась собака и укусила его за правое плечо. После этого пострадавшему ребенку была оказана необходимая помощь, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Как оказалось, животное принадлежит одной из местных жительниц. Горожанка приручила бездомную собаку, кормила, а также следила за тем, чтобы ей были проставлены все нужные прививки. В день, когда случилось происшествие, собака находилась на самовыгуле без присмотра хозяйки.

Прокурор после проведенной проверки направил в суд иск с требованием взыскать с хозяйки собаки компенсацию в пользу ребенка в размере 60 тысяч рублей. Суд удовлетворил требование частично и взыскал с женщины 30 тысяч рублей. Ответчица попыталась обжаловать решение, но оно осталось прежним.

Напомним, в Первоуральске суд взыскал с УК 380 тысяч рублей за травму мужчины из-за падения с крыльца своего дома.

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