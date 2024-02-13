Женщина в Верхотурье выплатит 30 тысяч за нападение ее собаки на 8-летнего мальчика

Как оказалось, животное принадлежит одной из местных жительниц. Горожанка приручила бездомную собаку, кормила, а также следила за тем, чтобы ей были проставлены все нужные прививки. В день, когда случилось происшествие, собака находилась на самовыгуле без присмотра хозяйки.