40-градусные морозы ударят в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В связи с этим свердловчан просят соблюдать меры безопасности. Об этом сообщают в региональном МЧС. В случае возникновения ЧП стоит звонить по номерам: 101 или 112.
Кроме того, метеорологи прогнозировали на территории региона четыре морозные ночи. Они ожидаются в период с 14 по 16 февраля. На севере Урала температура может упасть до -35 градусов.
В тоже время в Нижнем Тагиле в ближайшие выходные придет потепление. Там разогреется до -8 градусов в дневное время.