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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Морозы до -40 градусов придут в Свердловскую область на два дня

40-градусные морозы ударят в Свердловской области

14 февраля 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney

Морозы до -40 градусов придут в Свердловскую область на два дня

В некоторых частях Свердловской области в ночное и утреннее время 15 и 16 февраля ожидается похолодание до -42 градусов.

В связи с этим свердловчан просят соблюдать меры безопасности. Об этом сообщают в региональном МЧС. В случае возникновения ЧП стоит звонить по номерам: 101 или 112.

Кроме того, метеорологи прогнозировали на территории региона четыре морозные ночи. Они ожидаются в период с 14 по 16 февраля. На севере Урала температура может упасть до -35 градусов.

В тоже время в Нижнем Тагиле в ближайшие выходные придет потепление. Там разогреется до -8 градусов в дневное время.

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#Свердловская область#Безопасность#Погода#Окружающая среда#Морозы#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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