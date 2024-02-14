43-летний блондин пропал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Он ушел из дома в Железнодорожном районе. Его рост — 167 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и глаза сегоро цвета. Об этом сообщается в ориентировке от поискового отряда «Прорыв».
На момент своего исчезновения Олег был одет в штаны цвета «хаки», аналогичную куртку и шапку коричневого цвета. У пропавшего есть шрам на шее справа, а также рубец на переносице.
Ранее живым оказался «умерший» предприниматель из Троицка. Он пропал после того, как отправился в другой город на поезде. Сначала появились новости о том, что он якобы мертв, а затем его супруга сообщила, что все в порядке — мужчину нашли живым. Однако ему действительно угрожала опасность.