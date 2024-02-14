43-летний блондин пропал в Екатеринбурге

Ранее живым оказался «умерший» предприниматель из Троицка. Он пропал после того, как отправился в другой город на поезде. Сначала появились новости о том, что он якобы мертв, а затем его супруга сообщила, что все в порядке — мужчину нашли живым. Однако ему действительно угрожала опасность.