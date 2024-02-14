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Published Сегодня, 06:52

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В Екатеринбурге ищут 43-летнего светловолосого мужчину

43-летний блондин пропал в Екатеринбурге

14 февраля 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге ищут 43-летнего светловолосого мужчину

В Екатеринбурге разыскивается 43-летний Олег Козлов. Мужчина пропал 6 февраля. До сих пор о нем ничего неизвестно.

Он ушел из дома в Железнодорожном районе. Его рост — 167 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и глаза сегоро цвета. Об этом сообщается в ориентировке от поискового отряда «Прорыв».

Фото: «Прорыв»

На момент своего исчезновения Олег был одет в штаны цвета «хаки», аналогичную куртку и шапку коричневого цвета. У пропавшего есть шрам на шее справа, а также рубец на переносице.

Ранее живым оказался «умерший» предприниматель из Троицка. Он пропал после того, как отправился в другой город на поезде. Сначала появились новости о том, что он якобы мертв, а затем его супруга сообщила, что все в порядке — мужчину нашли живым. Однако ему действительно угрожала опасность.

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#Происшествия#Поиск#Мужчина#Пропал#Прорыв#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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