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В Екатеринбурге замечен кортеж Владимира Путина

Aurus и микроавтобусы: в Екатеринбурге у гаража правительства заметили кортеж Путина

14 февраля 2024, 08:26
Фото: kremlin.ru

В Екатеринбурге замечен кортеж Владимира Путина

Машины, на которых будет передвигаться Владимир Путин и его окружение во время визита, прибыли в Екатеринбург и находятся в гараже правительства Свердловской области.

В Екатеринбурге очевидцы заметили необычную колонну машин, которая припарковалась около гаража регионального правительства. В кортеж президента входят знаменитые Aurus, а также бронированные автомобили. Об этом сообщает издание E1.ru.

Гараж находится на улице Добролюбова.

Президент Путин должен посетить Свердловскую область в ближайшие дни. Помимо Екатеринбурга он побывает в Нижнем Тагиле, а также заедет в Верхнюю Пышму. В этих городах глава государства намерен осмотреть несколько предприятий.

Ранее стало известно, что дорожные рабочие к визиту президента чинили асфальт в Екатеринбурге.

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#Нижний Тагил#Владимир Путин#Верхняя Пышма#Визит#Кортеж#Екатеринбург#Автомобили#Дарья Бобровицкая#Приезд
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