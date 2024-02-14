Aurus и микроавтобусы: в Екатеринбурге у гаража правительства заметили кортеж Путина

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Екатеринбурге очевидцы заметили необычную колонну машин, которая припарковалась около гаража регионального правительства. В кортеж президента входят знаменитые Aurus, а также бронированные автомобили. Об этом сообщает издание E1.ru.
Гараж находится на улице Добролюбова.
Президент Путин должен посетить Свердловскую область в ближайшие дни. Помимо Екатеринбурга он побывает в Нижнем Тагиле, а также заедет в Верхнюю Пышму. В этих городах глава государства намерен осмотреть несколько предприятий.
Ранее стало известно, что дорожные рабочие к визиту президента чинили асфальт в Екатеринбурге.