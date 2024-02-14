Бастрыкин взял на контроль дело об исколотом циркулем ребенка в свердловской школе

Напомним, инцидент случился 16 января. Мальчик тогда поссорился с девочкой и во время конфликта случайно ее поранил. Учитель после начала урока вывела ребенка из-за парты и стала колоть ладонь циркулем. Позднее она связалась с отцом мальчика и заявила, что дала волю эмоциям.