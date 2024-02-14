Бастрыкин взял на контроль дело об исколотом циркулем ребенка в свердловской школе

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Однако силовики сообщают только о 6 ударах. При обращении в больницу у мальчика выявлены множественные колотые раны на руке. Школе уже вынесено представление об устранении нарушений.
В Следственном комитете по Свердловской области заявили, что тоже начали проверку. При этом делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования.
Напомним, инцидент случился 16 января. Мальчик тогда поссорился с девочкой и во время конфликта случайно ее поранил. Учитель после начала урока вывела ребенка из-за парты и стала колоть ладонь циркулем. Позднее она связалась с отцом мальчика и заявила, что дала волю эмоциям.