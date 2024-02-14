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В Свердловской области СК проверяет школу, где учитель уколола ребенка циркулем

Бастрыкин взял на контроль дело об исколотом циркулем ребенка в свердловской школе

14 февраля 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области СК проверяет школу, где учитель уколола ребенка циркулем

Прокуратура и Следственный комитет начали проверки в школе №19 поселка Малышева в Свердловской области. Поводом стал инцидент с педагогом, которая 27 раз уколола ребенка циркулем.

Однако силовики сообщают только о 6 ударах. При обращении в больницу у мальчика выявлены множественные колотые раны на руке. Школе уже вынесено представление об устранении нарушений.

В Следственном комитете по Свердловской области заявили, что тоже начали проверку. При этом делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования.

Напомним, инцидент случился 16 января. Мальчик тогда поссорился с девочкой и во время конфликта случайно ее поранил. Учитель после начала урока вывела ребенка из-за парты и стала колоть ладонь циркулем. Позднее она связалась с отцом мальчика и заявила, что дала волю эмоциям.

#Происшествия#Свердловская область#Школа#Учитель#Пострадавшие#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Ученик#Инцидент
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